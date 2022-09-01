花蓮縣長徐榛蔚登記尋求連任 對手邀辯論她說縣政優先

花蓮縣長徐榛蔚今天在夫婿立委傅崐萁、國民黨縣黨部主委張逸華陪同下，上午到縣選委會，11時48分完成登記，爭取連任。對手民進黨Kolas Yotaka邀她辯論，徐榛蔚沒有正面回應，僅說現在以縣政優先、防疫為先。

徐榛蔚上午11時40分左右抵達縣選委會，秀林鄉長王玫瑰及不少支持者主動到場迎接。徐榛蔚繳交相關證件、保證金後，上午11時48分完成登記作業。

媒體問到後續競選團隊成立等選舉日程，徐榛蔚說，縣政工作忙碌，尤其現在新冠肺炎BA.5病例數上升，她會以縣政優先、防疫為先。她說，縣政非常重要，還是要腳踏實地做好每天工作。

民進黨徵召的總統府前發言人Kolas Yotaka，上月30日已完成登記，並邀請徐榛蔚公開辯論。

徐榛蔚今天對此沒有正面回應，只說，縣政工作要持續不斷的做，每個政策或每個工作都是福國利民，都是有益於所有鄉親。

縣黨部主委張逸華也說，徐榛蔚縣長上任以來，一直是跟自己在比賽，跟時間在賽跑，希望花蓮每一天都有進步、每一天都有發展。

張逸華說，防疫是徐榛蔚現階段最關心的事，她近日在基層參與公務，都沒提到任何有關選舉、連任的事情，就是一心以建設縣政、推動縣政為主，現在完全以防疫、縣政為優先。