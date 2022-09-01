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陪登記高嘉瑜牌子舉反？蔣萬安酸陳時中：應該比較擔心

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨北市長參選人蔣萬安今天到北市選委會登記參選。記者林麗玉／攝影
國民黨北市長參選人蔣萬安今天到北市選委會登記參選。記者林麗玉／攝影

北市長選戰三腳督，民進黨參選人陳時中昨登記，立委高嘉瑜繼上次陳時中造勢提前離席引熱議後，高嘉瑜又被發現，提前離開、甚至喊口號時「手上的牌子還舉反」；另外，昨天民進黨議員王世堅則跑去與黃珊珊合照，媒體今天問蔣萬安，是否高嘉瑜、王世堅沒有很支持陳時中？蔣表示，「陳時中應該是比較擔心，我就是一步一腳印，持續提出很多政見。」

蔣萬安今天到北市選委會登記參選，蔣萬安被問及，民進黨內同志是否支持陳時中？蔣說，這應該是陳時中比較擔心，對他來說，接下來就是會持續提出很多北市政見，同樣也會持續了解市民朋友心聲，了解需求，提出民眾期待的市政政策，這是他的態度，就是勤走、積極，共創台北更美好未來。

媒體問蔣萬安，目前國民黨內部民調，蔣還是維持領先，選戰策略是否鎖定打陳時中？蔣萬安表示，他的方向目標非常明確，市民是真正主角，只有了解市民朋友過去這段期間的困難，遇到的困境，包括年輕朋友解決生育、養育、教育、居住等問題。

蔣萬安說，他先前提出的政見，包括生育獎勵第一胎從兩萬變四萬，雙倍幸福；生第二胎符合入住社宅資格，不用抽籤直接入住租金八折，都獲得相當大迴響，正面的回應。

蔣說，他會積極提出市民朋友問題的解決方法，並一一落實，還有包括提出都更政見，積極解決整宅，透過公辦都更，包括增人力、擴量能、早進場三支箭，還有積極解決海砂屋問題，這些都會讓市民有感，尤其剩下最後80天，希望市民朋友與他一起同行，往前邁進，全力衝刺，最後贏得勝選。

2022大選 台北市長 蔣萬安 陳時中 高嘉瑜

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