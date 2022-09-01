影／未邀黨籍議員參選人造勢 蔣萬安騎Ubike登記

國民黨台北市長參選人蔣萬安今天到選委會登記，與12位年輕人一起騎著Ubike到中選會，對於不邀黨籍議員參選人一起登記造勢引起輿論波瀾，蔣萬安回應邀請12位年輕人代表12行政區，能讓公共事務有熱忱的年輕人參與，他跟黨籍議員過去就有很多互動，未來的選戰一定會有很多場合合體造勢，展現全體的氣勢。

對於選戰策略，蔣萬安說他的目標很明確，市民才是主角，他每周會固定公布台北市政政策，端出牛肉擘畫願景，對於另一名參選人黃珊珊可能下戰帖，蔣萬安表示，黃姍姍可以清楚告知她的政見跟柯有什麼不同，過去8年北市人口流失20萬，六都市民滿意度敬陪末座，市民們希望未來有一位大刀闊斧的領導者帶領台北前進。 國民黨台北市長參選人蔣萬安（中）今天帶領12位年輕人一起騎著Ubike到中選會登記，強調會與年輕人一起擘畫市政願景，往後也有很多機會與議員參選人合體造勢。記者潘俊宏／攝影 國民黨台北市長參選人蔣萬安（左二）今天帶領12位年輕人一起騎著Ubike到中選會登記，強調會與年輕人一起擘畫市政願景，往後也有很多機會與議員參選人合體造勢。記者潘俊宏／攝影 國民黨台北市長參選人蔣萬安（右）今天帶領12位年輕人一起騎著Ubike到中選會登記，強調會與年輕人一起擘畫市政願景，往後也有很多機會與議員參選人合體造勢。記者潘俊宏／攝影