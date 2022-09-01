快訊

軒嵐諾「長胖」再增強 氣象局曝2變數可能發布陸警

陳時中公布大巨蛋檔案？柯文哲突爆粗口：屁話連篇、X的

她苦哀買iPad「人生最浪費」 做這2事都用不到…狂勸退眾人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／未邀黨籍議員參選人造勢 蔣萬安騎Ubike登記

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨台北市長參選人蔣萬安今天帶領12位年輕人一起騎著Ubike到中選會登記，強調會與年輕人一起擘畫市政願景，往後也有很多機會與議員參選人合體造勢。記者潘俊宏／攝影
國民黨台北市長參選人蔣萬安今天帶領12位年輕人一起騎著Ubike到中選會登記，強調會與年輕人一起擘畫市政願景，往後也有很多機會與議員參選人合體造勢。記者潘俊宏／攝影

國民黨台北市長參選人蔣萬安今天到選委會登記，與12位年輕人一起騎著Ubike到中選會，對於不邀黨籍議員參選人一起登記造勢引起輿論波瀾，蔣萬安回應邀請12位年輕人代表12行政區，能讓公共事務有熱忱的年輕人參與，他跟黨籍議員過去就有很多互動，未來的選戰一定會有很多場合合體造勢，展現全體的氣勢。

對於選戰策略，蔣萬安說他的目標很明確，市民才是主角，他每周會固定公布台北市政政策，端出牛肉擘畫願景，對於另一名參選人黃珊珊可能下戰帖，蔣萬安表示，黃姍姍可以清楚告知她的政見跟柯有什麼不同，過去8年北市人口流失20萬，六都市民滿意度敬陪末座，市民們希望未來有一位大刀闊斧的領導者帶領台北前進。

國民黨台北市長參選人蔣萬安（中）今天帶領12位年輕人一起騎著Ubike到中選會登記，強調會與年輕人一起擘畫市政願景，往後也有很多機會與議員參選人合體造勢。記者潘俊宏／攝影
國民黨台北市長參選人蔣萬安（中）今天帶領12位年輕人一起騎著Ubike到中選會登記，強調會與年輕人一起擘畫市政願景，往後也有很多機會與議員參選人合體造勢。記者潘俊宏／攝影
國民黨台北市長參選人蔣萬安（左二）今天帶領12位年輕人一起騎著Ubike到中選會登記，強調會與年輕人一起擘畫市政願景，往後也有很多機會與議員參選人合體造勢。記者潘俊宏／攝影
國民黨台北市長參選人蔣萬安（左二）今天帶領12位年輕人一起騎著Ubike到中選會登記，強調會與年輕人一起擘畫市政願景，往後也有很多機會與議員參選人合體造勢。記者潘俊宏／攝影
國民黨台北市長參選人蔣萬安（右）今天帶領12位年輕人一起騎著Ubike到中選會登記，強調會與年輕人一起擘畫市政願景，往後也有很多機會與議員參選人合體造勢。記者潘俊宏／攝影
國民黨台北市長參選人蔣萬安（右）今天帶領12位年輕人一起騎著Ubike到中選會登記，強調會與年輕人一起擘畫市政願景，往後也有很多機會與議員參選人合體造勢。記者潘俊宏／攝影

2022大選 台北市長 蔣萬安 黃珊珊

延伸閱讀

媒體人預測陳時中恐成姚文智第二？蔣萬安這樣回應...

有別於其他候選人！蔣萬安單槍匹馬登記參選台北市長

高端沒保護力資料？蔣萬安嗆陳時中：到底有啥不可告人處

黃珊珊拔樁有成？ 藍基層怨「看新聞才知蔣萬安行程」

相關新聞

鄭寶清違紀參選桃園難逃黨紀 民進黨除名處分時間點曝光

民進黨前立委鄭寶清登記參選桃園市長，民進黨發言人謝子涵今天表示，依照民進黨「公職候選人提名條例」以及「紀律評議裁決條例」...

陳時中公布大巨蛋檔案？柯文哲突爆粗口：屁話連篇、X的

台北市長柯文哲下午赴市議會總質詢，針對民進黨台北市長參選人陳時中日前發布大巨蛋政策，其中一項是公布決策過程紀錄檔案，議員...

影／台南市長參選人商毓芳 「考慮健康與財務」中午宣布退選

台南市無黨籍市長參選人商毓芳今天中午發出停止參選聲明，之前因為染疫確診目前仍然在隔離休養中的商毓芳表示，考慮到健康與財務...

影／搶竹科票！高虹安站園區口拜票「解決交通問題」

民眾黨新竹市長參選人高虹安今天在新竹科學園區門口、光復路口拜票，要搶竹科票源，她的競選團隊拿著麥克風喊著「要解決園區交通...

選將巴豆夭／自比料多潤餅 林佳龍：侯像白饅頭吃多中毒

「噢，這個還有汁欸」新北市長候選人林佳龍咬下手中漢堡時迸出了滿滿的感嘆，一大早到板橋知名早餐店「好初早餐」跟年輕老闆一起...

登記邁入第四天 新北已有102人登記參選議員

九合一大選登記邁入第四天，今日上午有21人完成，包括國民黨議員劉美芳、廖先翔、周勝考、蔣根煌、陳錦錠、邱烽堯及議員參選人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。