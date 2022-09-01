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陳時中民調直落「恐成姚文智第二」 謝寒冰：蔡英文將出手

聯合新聞網／ 綜合報導
媒體人謝寒冰表示，陳時中確實可能變成「姚文智第二」，而蔡英文可能就會出手拯救選戰。記者侯永全／攝影
媒體人謝寒冰表示，陳時中確實可能變成「姚文智第二」，而蔡英文可能就會出手拯救選戰。記者侯永全／攝影

2022年底選戰將近，台北市三腳督選情激烈，然而近期民調顯示，陳時中的支持度恐怕不樂觀，媒體人謝寒冰就對此表示，陳時中確實可能變成「姚文智第二」，他也認為，若陳時中選戰打法不變，民調探底後，蔡英文可能就「不忍了」，將出手拯救選戰。

代表民進黨參選台北市長的陳時中，將與國民黨的蔣萬安、民眾黨所支持的黃珊珊競逐，然而近日民調卻顯示，陳時中狀況恐怕不樂觀。資深媒體人在節目《大政治大爆卦》上就表示，陳時中確實可能變成「姚文智第二」。

謝寒冰表示，陳時中宣布要參選的那一瞬間支持度最高，但在這之後，有些民調平盤，然而有些民調就開始往下掉，尤其最近提不出任何亮點，反而因為過去防疫的內容而被「追著打」，且也完全無法解釋，如高端的三期報告究竟在哪，陳時中也僅能回答「還在實驗中」等。

謝寒冰認為，未來陳時中若維持這樣的選戰打法，可能會使得民調比姚文智更低，但若這種狀況發生，蔡英文不會忍，會馬上出手。謝寒冰回憶，當初姚文智民調低迷的時候，民進黨幾乎是「放生」的狀態，但陳時中不會發生這種狀況，因為若連陳時中都垮了，蔡英文可能就「跛腳」，因此她不會讓這種情況發生。

謝寒冰分析，接下來很多綠營大咖會來到台北，使得陳時中減少與媒體接觸，因為綠營知道，若讓陳時中越面對媒體，仇恨感越高，也越容易失分，故可能改變策略來繼續選戰。

2022大選 陳時中 蔡英文 選情評論

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