沈慧虹登記竹市長 鄭宏輝喊「肯定林智堅支持沈慧虹」

民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天早上9點到選委會登記參選，擔任桃竹苗選戰總督導的桃園市長鄭文燦、立委柯建銘與新竹隊總督導鄭宏輝陪同加持。沈喊出「新竹光榮我帶頭」，鄭宏輝也站台說「肯定林智堅，支持沈慧虹」，新竹進步不能走回頭路。

沈慧虹今天與8名黨籍議員參選人一行人騎著YouBike到新竹市選委會門口，現場選舉團隊大陣仗迎接，包含鄭文燦、柯建銘與鄭宏輝也都來站台。年底放棄爭取連任的市議員李妍慧則擔任主持人，逐一介紹民進黨籍市長、議員參選人，高喊年底全壘打。

鄭宏輝說，沈慧虹本來就是他的老戰友，期許沈慧虹延續前市長林智堅路線「繼續進步」，包括延續五星級執政、幸福感與城市美學，俗話說「大厝起一半，師傅不能換」，林智堅團隊就是沈慧虹團隊，「我們肯定林智堅、支持沈慧虹」，讓新竹繼續進步、新竹不走回頭路。他也說逆風才能高飛，支持的鄉親別被選舉謠言抹黑動搖。

「任何抹黑都無法抹滅沈慧虹、林智堅努力！」柯建銘說，新竹市選戰在桃竹竹苗4縣市相當關鍵，今天新竹隊都到齊了，代表今天是以團結、負責心情面對選戰，肯定沈

是唯一有城市治理經驗的市長參選人，未來要繼續中央、地方大合作推動各項建設。

柯也批評藍白對手，國民黨林耕仁、民眾黨高虹安缺席新竹市的進步，林擔任6屆議員沒有給過具體建議，是都在做自己事業的議員，選舉到了再來掛看板、跑紅白帖，高更是為了選舉講空話、作文比賽，前天才在考察新竹建設，臨時抱佛腳作秀有用嗎？

鄭文燦則肯定新竹市是非六都裡面發展最多城市，寫下城市治理與轉型典範，沈慧虹不只參與擘畫新竹大發展，還有專業、耐心、傾聽與細緻執行力，新竹市是不斷成長的城市，相信「副市長到市長可以無縫接軌」，新竹市不用RESET，不會浪費時間。