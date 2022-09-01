聽新聞
test
0:00 / 0:00
「老派政治人物」鄭寶清曝參選關鍵 前主席一番話讓他下決心
前立委鄭寶清宣布參選桃園市長，將與同黨的民進黨桃園市長參選人鄭運鵬競爭，鄭寶清也透過訪問透露，自己這次參選的關鍵時刻，就是上週六參加「董事長開講」活動前，想起黨前主席的一番話才決心參選。
資深媒體人黃揚明31日在臉書上發文，以「老派政治人物之必要？」談自己與鄭寶清訪談時的內容。黃揚明表示，今天一早訪問鄭寶清，因為他這次參選訴求「留下民主的火種」，在第一段廣告空檔時，黃揚明對鄭寶清說：「可能現在年輕人都不知道火種長什麼樣子了。」而鄭寶清笑說：「烤肉生火會用到啊！」我回他：「現在都用噴槍了！」接著就是一陣笑聲。黃揚明認為，鄭寶清絕對是一個老派的政治人物，和火種一樣。
黃揚明認為，現在這個元宇宙時代的政治，政治人物的「人設」是別人包裝的，政治人物的社群操作是可以外包的，鄭寶清可能還跟不太上，因此在訪談中坦言他對網路不熟，才要找公關公司操作。黃揚明也表示，自己上週五看到鄭在另一家電台受訪時落淚的新聞後，基於朋友立場打了通電話給他，並勸他不要參選，而鄭寶清在電話那一頭，仍「重複說著他的堅持、創黨價值」等等。
而鄭寶清究竟是何時下定決心參選？專訪中他表示，是在上週六參加「董事長開講」活動前才下了決心，並用民進黨前主席黃信介曾對他說過：「碰政治就不要怕黑牢。」來面對接種而來、排山倒海的壓力。黃揚明對鄭寶清的態度表示：「老派政治人物在這個時代，是否還有必要？就請他示範一下如何用火種來生火吧！」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言