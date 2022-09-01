媒體人韋安選情預測：綠營這兩縣市恐「再輸一次」

2022年底選戰將近，六都的選情也受到各方關注，資深媒體人韋安就發文預測，新北市長、台中市長都會由國民黨拿下，而侯友宜更是會拿下過半數的60%票數輾壓林佳龍，盧秀燕則是透過基本盤加上本身政績效應拿下勝利。

韋安8月31日晚間針對新北、台中選情預測發文，他表示新北市長選戰，代表國民黨參選的侯友宜將會拿下60%選票，輾壓代表民進黨參選的林佳龍；台中市長選戰，代表國民黨參選的盧秀燕則拿下55%選票，勝過代表民進黨參選的蔡其昌45%。韋安認為，目前來看侯、盧在新北、台中「有鐵定連任的概率」，不過兩地選情還是有些差異性。

在新北方面，林佳龍雖然動作頻頻，對炒熱選情有幫助，但「連番講錯地名」，如把新北變台北、八里和萬里分不清，再加上把八竿子打不著的事當自己的政績來宣傳（淡水大橋），天天出包，只會助長侯的威風，滅自己陣營的志氣。最後促使「挺」或「鼓勵」侯的票多一些，綠營基本盤反而意興闌珊，甚至失靈。

韋安則表示，台中方面蔡其昌雖然弱勢，但是不會出錯的候選人，讓台中選情雖然冷清，但出來投票的藍綠基本盤較為穩定，再加上盧秀燕的政績效應，形成最後結果。