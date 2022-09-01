彰化藍綠拉鋸戰！「不敗女王」王惠美當選率贏黃秀芳近5%

image source：選戰溫度計

文/陳宣懿

彰化縣10多年來百里侯爭霸，藍贏次數稍多於綠，但仍呈現「搖擺州」特質。為了穩住江山，彰化縣長王惠美挾執政優勢，採取低調策略來打選戰；民進黨彰化縣長參選人黃秀芳則持續靠著總統蔡英文親自南下，拉抬聲勢。根據《網路溫度計》「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」官方網站，31日最新公布的彰化縣長參選人當選預測，王惠美當選率52.4％，黃秀芳47.6％，雙方僅差近5個百分點。

黃秀芳近期主打「親子牌」總統下鄉帶旺「社群討論」

進一步分析雙方從8月24日到8月30日近一週的當選率，王惠美當選率從52.5%微幅下跌到52.4%，黃秀芳從47.5%小幅上升，來到47.6%；黃秀芳近期舉辦「秀芳姐姐親子巡迴列車」，除了總統蔡英文親自到場力挺，更拋出一鄉鎮一共融公園訴求，狂打親子牌。加上黃秀芳出席國務青旗艦營被蔡英文在臉書提及，還有上民進黨的Podcast都讓她增加不少討論度，也讓黃秀芳14天內「討論強度」比王惠美多近6倍，每則相關的文章留言數高達136則。

2018年王惠美大贏近10萬票 不敗女王「縣長」保衛戰



2018年彰化縣長選舉開票結果，彰化縣長王惠美拿下近38萬票，佔所有投票數53.06%，大贏民進黨彰化縣長參選人魏明谷近10萬票。進一步分析各投票區的得票數，王惠美在彰化市贏最多，多魏明谷近2萬票。此外，魏明谷僅在二水、竹塘兩處選票贏過王惠美，最多也只贏91票。

王惠美歷次戰績被地方稱為「不敗女王」。3年多前王惠美從立委轉戰縣長，從落後2成民調，最後逆轉勝。王惠美上任以來在2021施政滿意度調查中，從原本的19名躍進至12名。王惠美三年多來要求嚴守財政紀律，一度被稱「省長」，「用1塊掙9塊」爭取中央補助款建設，創下首度歲入大於歲出；喊了20年的彰化鐵路高架化，也在任內進入綜合規畫和環評階段。這回彰化縣長王惠美保衛戰，打出政績牌，就看這位「不敗女王」美名，是否保的住。

搶年輕選票！ 黃秀芳喊當選後辦台灣燈會 猛攻縣政問題

在蔡英文總統欽點的黃秀芳征戰彰化縣長前，就有地方民意代表掛出與她合照的看版，看準的正是黃秀芳從政經歷，3屆議員、2屆立委，未有負評形象良好。最後黨中央評估包括彰化縣前縣長魏明谷、彰化市前市邱建富、台北畜產公司前總經理姚量議在內，都無法對王惠美構成威脅，決定派出「女力」登場。



黃秀芳上場後，率先開槓王惠美上任後放棄前縣長魏明谷所爭取的2020台灣燈會主辦權，讓彰化人好生氣，連2024也無意申辦，決定當選後再次爭取，找回「彰化人」的光榮感；另一方面點名人口外流、低薪等縣政問題，要讓年輕人有感。

這回黃秀芳競選團隊，包括前彰化市長邱建富和前彰化縣長魏明谷肩負起南北雙引擎的角色，但由於兩人連續三次的縣長選舉都是「競爭者」，外界認為兩人敵對關係將影響年底選舉，因此民進黨整合成功與否被視為彰化選情關鍵之一。

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