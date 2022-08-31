澎湖廢蚵殼議題 葉竹林提政見要讓垃圾變黃金

澎湖廢棄蚵殼處理議題爭論多日，馬公市長葉竹林今天表示，處理蚵殼的權責單位為縣府，是一個不爭事實；若能當選縣長，將成立專責單位、制定廢棄蚵殼暫存場設置管理要點，要讓垃圾變黃金。

澎湖縣政府發言人陳其育接受中央社記者訪問則表示，從菜園蚵殼事件可看出葉竹林宣稱的「義無反顧，勇於承擔」只是空話，他只願花時間開記者會，卻不願花時間為市民做事，縣府將以最快時間清理蚵殼。

馬公市公所今天針對菜園廢棄蚵殼的處理始末等問題，市長葉竹林度親上火線說明。葉竹林表示，依廢棄物清理法第5條第1項規定，一般廢棄物回收、清除由鄉市公所負責，縣市環保局則負責「處理」。所以處理蚵殼是縣政府環保局的職責，馬公市公所僅為「代辦單位」。

葉竹林表示，至於縣府提出的環保署103年公文所稱蚵殼為一般廢棄物，則代表縣府並未注意到農委會於108年2月27日修訂法令，將蚵殼列為「再利用種類」，處理蚵殼的權責單位為縣政府農漁局，是一個不爭事實。

葉竹林也指出，縣府要求馬公市公所和白沙鄉公所代為處理蚵殼也是明顯「大小眼」，民國108年縣府補助白沙200萬元，馬公市公所則是「一毛不給」，到了109年才勉強補助250萬元，市公所經過三次發包，總算完成手續。

但當承包商開始施工時，縣政府又發文要求蚵殼要進處理場前必須先曝曬、瀝乾、碾碎、去蚵繩，否則不得進場。承包商在這種情形下表示無法履約，與市公所解約，導致蚵殼處理至今未決。

葉竹林表示，且澎湖縣議會在108年曾決議要求縣政府成立專案任務推動小組，以循環經濟再利用方式辦理，徹底解決澎湖蚵殼問題，縣府至今尚未有動作。

他說，已決定參選縣長，如果有機會當選，一定朝著成立專責單位、制定廢棄蚵殼暫存場設置管理要點、結合產官學意見研議蚵殼再利用方案、研發高經濟產品，開啟循環經濟，垃圾變黃金方向來努力，才是向上提升的力量。