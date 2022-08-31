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侯友宜允諾辯論 林佳龍：模糊其詞的說法

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
林佳龍表示，侯友宜在2018年新北市長選戰中也沒有勾選辯論會選項，希望他不要再閃避，在登記參選時，勾選願意辯論的選項。記者張睿廷／攝影
林佳龍表示，侯友宜在2018年新北市長選戰中也沒有勾選辯論會選項，希望他不要再閃避，在登記參選時，勾選願意辯論的選項。記者張睿廷／攝影

新北市長侯友宜今早受訪時表示，選舉過程是透明公開的，他相信辯論是一個必經的過程。民進黨新北市長參選人林佳龍下午回應，侯友宜在2018年新北市長選戰中也沒有勾選辯論會選項，希望他不要再閃避，在登記參選時，勾選願意辯論的選項。

林佳龍說，侯友宜就是在閃避、模糊其詞，辯論是要有問答的，甚至要有提問人，由候選人來回應，甚至交互質問，侯友宜說他2018年有與跟當時參選新北市長的行政院長蘇貞昌辯論，但這其實是騙人的。

林佳龍表示，他上次就是在政見申請表上沒有勾辯論，所以4年前那次是政見發表會，他要請侯友宜去登記參選時，勾選辯論選項，他自己已經勾寫了。如能由媒體或公正的第三方出來主持辯論，他也樂於參加，不過要請侯別再用這種模糊其詞的方式來處理，希望了解對方是否接受他的邀請，參加在中選會、媒體或公正的第三方主辦的辯論會。

2022大選 新北市長 侯友宜 林佳龍

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