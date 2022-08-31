台南市選舉登記今天熱鬧滾滾 參選人抗議經費報銷不公

年底九合一選舉目前正進行登記中，台南市選委會上午熱鬧滾滾，包括民進黨、民眾黨提名參選人及兩位市長參選人都前往登記，國民黨現任議員蔡育輝則在現場抗議目前的選舉經費制度不公。

年底選舉登記從29日開始，到9月2日截止，前兩天登記的人零零星星，不少人選在今天登記，一早民眾黨參選人就在立委蔡碧如的陪同下，一同前往登記。

蔡壁如表示，民眾黨在台南推出的6名議員參選人都是45歲以下青年，深知在地年輕人的需要，結合3位里長參選人的社會歷練，為台南政治的死水注入新活力；台南市黨部主委林晏良認為，台南議會改變的契機就在年輕人身上，今年就讓世代交替發生，讓台南擺脫人口老化的惡性循環中。

台南市現任市長黃偉哲及以無黨籍參選市長的成大教授許忠信，今天都前往登記，民進黨為展現團結氣勢，不僅現任立委幾乎都到場，議員及里長參選人也都齊聚。

其中現任議員李宗翰剛好今天生日，競選團隊在現場分送豬腳麵線、紅蛋，喜氣洋洋，而現任立委周麗津因為發生車禍，左腳受傷，也特別坐輪椅趕到現場。

國民黨今天也有多位議員前往登記，蔡育輝在場表示，目前的選舉經費制度不公，目前規定的選舉經費上限是1000萬元，監察院同意從五月份起就可以報備募款，但是經費的核銷卻只有選前的一個多月，「參選人不可能從選前一個月才開始有選舉的動作，但這些經費都沒辦法報銷」。