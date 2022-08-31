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台南市選舉登記今天熱鬧滾滾 參選人抗議經費報銷不公

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
民進黨立委林俊憲（左二）上午陪同子弟兵蔡筱薇登記參選市議員連任。記者修瑞瑩／攝影
民進黨立委林俊憲（左二）上午陪同子弟兵蔡筱薇登記參選市議員連任。記者修瑞瑩／攝影

年底九合一選舉目前正進行登記中，台南市選委會上午熱鬧滾滾，包括民進黨、民眾黨提名參選人及兩位市長參選人都前往登記，國民黨現任議員蔡育輝則在現場抗議目前的選舉經費制度不公。

年底選舉登記從29日開始，到9月2日截止，前兩天登記的人零零星星，不少人選在今天登記，一早民眾黨參選人就在立委蔡碧如的陪同下，一同前往登記。

蔡壁如表示，民眾黨在台南推出的6名議員參選人都是45歲以下青年，深知在地年輕人的需要，結合3位里長參選人的社會歷練，為台南政治的死水注入新活力；台南市黨部主委林晏良認為，台南議會改變的契機就在年輕人身上，今年就讓世代交替發生，讓台南擺脫人口老化的惡性循環中。

台南市現任市長黃偉哲及以無黨籍參選市長的成大教授許忠信，今天都前往登記，民進黨為展現團結氣勢，不僅現任立委幾乎都到場，議員及里長參選人也都齊聚。

其中現任議員李宗翰剛好今天生日，競選團隊在現場分送豬腳麵線、紅蛋，喜氣洋洋，而現任立委周麗津因為發生車禍，左腳受傷，也特別坐輪椅趕到現場。

國民黨今天也有多位議員前往登記，蔡育輝在場表示，目前的選舉經費制度不公，目前規定的選舉經費上限是1000萬元，監察院同意從五月份起就可以報備募款，但是經費的核銷卻只有選前的一個多月，「參選人不可能從選前一個月才開始有選舉的動作，但這些經費都沒辦法報銷」。

他表示，之前參選立委，經費上限跟直轄市議員一樣都是1000萬元，但是只有選前的一個多月可以報銷，他報銷的經費不到1000萬元，後來國稅局竟然還要叫他補稅，實在是不公平。

台南市國民黨市議員李中岑上午在一雙兒女的陪同下前往選委會登記參選連任。記者修瑞瑩／攝影
台南市國民黨市議員李中岑上午在一雙兒女的陪同下前往選委會登記參選連任。記者修瑞瑩／攝影
台南市民眾黨提名參選人上午在立委蔡壁如（左四）陪同下前往選委會登記參選。圖／民眾黨提供
台南市民眾黨提名參選人上午在立委蔡壁如（左四）陪同下前往選委會登記參選。圖／民眾黨提供
台南市多位民進黨市議員參選人上午前往選委會登記參選。記者修瑞瑩／攝影
台南市多位民進黨市議員參選人上午前往選委會登記參選。記者修瑞瑩／攝影

2022大選 台南市選舉 林俊憲 蔡壁如

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