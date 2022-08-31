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民眾黨台中6名市議員參選人今登記 主委：有望奪3至5席

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中民眾黨今有5名市議員參選人高喊「與民同在，為民發聲」，聯合登記，盼能五子登科、討個好彩頭，順利當選。記者劉柏均／攝影
台中民眾黨今有5名市議員參選人高喊「與民同在，為民發聲」，聯合登記，盼能五子登科、討個好彩頭，順利當選。記者劉柏均／攝影

九合一大選登記申請今是第3天，民眾黨先有5名市議員參選人高喊「與民同在，為民發聲」，聯合登記，盼能五子登科、討個好彩頭，順利當選；參選第十選區(中、西)的許瑞宏也獨自在競選團隊陪同下現身登記。民眾黨台中市黨部主委郭達鴻認為，此次對選情有信心，有望能在台中奪下3至5席。

民眾黨此次將在台中推出11位市議員參選人，今早由第八選區(北屯)邱于珊領隊，與第六選區(西屯)張仲翹、第十二選區(太平)葉諾凡、第九選區(北區)林欣德與平地原住民選區洪志明，共5名參選人高喊「與民同在、為民發生」口號，聯合至選委會登記。

邱于珊表示，民眾黨是一個新成立的政黨，第一次在台中推出候選人參選市議員，主打聯合政見，強調社會安全、經濟繁榮、環境永續、居住正義、財政紀律，期望以議題為主軸，爭取選民的認同，此次5人聯合登記，期望5子登科，博得好彩頭。

民眾黨台中黨部主委郭達鴻預估，此次民眾黨在台中有望奪下3至5席，雖無市長參選人擔任母雞，但此次第十三選區(大里霧峰)市議員參選人江和樹聲勢好，以「小母雞」之姿拉抬同黨參選人，加上柯文哲將到台中站台，對選情有信心。

民眾黨台中第十選區(中、西)市議員參選人許瑞宏許瑞宏在民眾黨副秘書長鄞楷謙陪同下完成市議員參選登記。圖／民眾黨台中市黨部提供
民眾黨台中第十選區(中、西)市議員參選人許瑞宏許瑞宏在民眾黨副秘書長鄞楷謙陪同下完成市議員參選登記。圖／民眾黨台中市黨部提供

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