民眾黨台中6名市議員參選人今登記 主委：有望奪3至5席

九合一大選登記申請今是第3天，民眾黨先有5名市議員參選人高喊「與民同在，為民發聲」，聯合登記，盼能五子登科、討個好彩頭，順利當選；參選第十選區(中、西)的許瑞宏也獨自在競選團隊陪同下現身登記。民眾黨台中市黨部主委郭達鴻認為，此次對選情有信心，有望能在台中奪下3至5席。

民眾黨此次將在台中推出11位市議員參選人，今早由第八選區(北屯)邱于珊領隊，與第六選區(西屯)張仲翹、第十二選區(太平)葉諾凡、第九選區(北區)林欣德與平地原住民選區洪志明，共5名參選人高喊「與民同在、為民發生」口號，聯合至選委會登記。

邱于珊表示，民眾黨是一個新成立的政黨，第一次在台中推出候選人參選市議員，主打聯合政見，強調社會安全、經濟繁榮、環境永續、居住正義、財政紀律，期望以議題為主軸，爭取選民的認同，此次5人聯合登記，期望5子登科，博得好彩頭。