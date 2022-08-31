民眾黨台中6名市議員參選人今登記 主委：有望奪3至5席
九合一大選登記申請今是第3天，民眾黨先有5名市議員參選人高喊「與民同在，為民發聲」，聯合登記，盼能五子登科、討個好彩頭，順利當選；參選第十選區(中、西)的許瑞宏也獨自在競選團隊陪同下現身登記。民眾黨台中市黨部主委郭達鴻認為，此次對選情有信心，有望能在台中奪下3至5席。
民眾黨此次將在台中推出11位市議員參選人，今早由第八選區(北屯)邱于珊領隊，與第六選區(西屯)張仲翹、第十二選區(太平)葉諾凡、第九選區(北區)林欣德與平地原住民選區洪志明，共5名參選人高喊「與民同在、為民發生」口號，聯合至選委會登記。
邱于珊表示，民眾黨是一個新成立的政黨，第一次在台中推出候選人參選市議員，主打聯合政見，強調社會安全、經濟繁榮、環境永續、居住正義、財政紀律，期望以議題為主軸，爭取選民的認同，此次5人聯合登記，期望5子登科，博得好彩頭。
民眾黨台中黨部主委郭達鴻預估，此次民眾黨在台中有望奪下3至5席，雖無市長參選人擔任母雞，但此次第十三選區(大里霧峰)市議員參選人江和樹聲勢好，以「小母雞」之姿拉抬同黨參選人，加上柯文哲將到台中站台，對選情有信心。
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