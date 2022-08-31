快訊

中職／林智勝3分逆轉砲！生涯300轟M2

獨／陶子飛美當陪讀嘆無力買房 物價貴得嚇人暫斷珍奶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鄭寶清參選聲量飆！桃園四腳督？ 學者：鄭、賴最後都會被棄保

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
民進黨前立委鄭寶清。聯合報系資料照
民進黨前立委鄭寶清。聯合報系資料照

image source：FB/鄭寶清

文/陳宣懿

民進黨前立委鄭寶清宣布參選桃園市長，無疑對民進黨桃園市選情投下震撼彈。對此外界解讀將分化綠營選情，桃園市長鄭文燦則表示「用情緒、感情推翻，不是民進黨的傳統」，並進一步透露民進黨提名縣市首長的對比式民調中，前立委鄭寶清比民進黨桃園市長參選人鄭運鵬少了10個百分點；他也直言民進黨不會去打壓任何人，民調一定嚴謹客觀。

根據《網路溫度計》「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」官方網站，針對桃園市長30日公布的最新預測當選率。就在鄭寶清宣布參選後，國民黨桃園市長參選人張善政37.1%仍暫居領先地位，第二名鄭運鵬則是32.8%，而民眾黨桃園市長參選人賴香伶當選率僅16.2%，鄭寶清14%敬陪末座。

此時鄭寶清尚未正式登記參選，民進黨桃園市黨部也表示「若登記就開除黨籍」，鄭寶清下一步將如何牽動桃園選情？在宣布參選後聲量又是如何？熱門關鍵字又是什麼？

鄭寶清引用許信良退黨宣言 單日聲量飆破5萬6

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/08/22～2022/08/28）統計，鄭寶清近一週聲量走高。聲量最高點出現在8月28日，共56,901筆聲量。鄭寶清27日宣布參選後，28日透過臉書引用前民進黨主席許信良1999年的脫黨參選總統宣言「我不在意我在黨內所處的境遇，但我不能不在意黨不再成為台灣歷史發展的動力。」他也感嘆，才宣布參選就被極盡侮辱的哏圖和4、5000個海外來的網軍攻擊，他並諷刺有人「借廁所」就走了，強調自己深耕在地；卻同時間被網紅四叉貓爆料，買網軍衝聲量。

聲量第二高點出現在8月27日，共28,809筆討論。鄭寶清當天正式宣布參選桃園市長，並高喊「我決定參選桃園市長，千辛萬苦不轉彎」。對此，民進黨桃園市黨部主委張丞億表示，鄭寶清一旦登記參選桃園市長，便會開除黨籍。

另一個聲量高點出現在8月22日，共4,225筆聲量。當天傳出鄭寶清不排除脫黨參選桃園市長，他更在節目中坦言，自己正陷入「天人交戰」中。民調顯示鄭寶清若參選，可拿到鄭運鵬、國民黨參選人張善政的票，他也欣慰表示，這代表民眾認同自己是在地、會做事的。 

但鄭寶清參選，是否會對張善政、鄭運鵬帶來傷害？對此，中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛則認為，鄭寶清出來選對賴香伶傷害最大，因為賴香伶沒長期經營桃園，會先被邊緣化掉；王智盛進一步指出，鄭寶清可以拿到賴香伶的票源，跟一些不想支持鄭運鵬又投不下國民黨的選票。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

鄭寶清近三日關鍵字 「脫黨、參選、四腳督」入列

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/08/26～2022/08/28）統計，近三天鄭寶清宣布參選後的網路熱門關鍵字，包括「脫黨、參選、四腳督、4強」等等；文化大學行政管理學系教授蘇子喬老師表示，政治學分析幾乎沒有四個參選人瓜分選票的案例。他認為四腳督只是一時的媒體效應，民調最差的兩人（賴香伶、鄭寶清）最後都會被棄保。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

延伸閱讀

雲林縣政權保衛戰！張麗善當選率勝劉建國近5％

2024前哨戰？賴清德籌組辦公室 侯友宜成立男子軍團

有片》遭近距離拍崗哨「軍情掛圖」 中國無人機再闖金門

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年08月22日至2022年08月28日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『鄭寶清』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

2022大選 鄭寶清 賴香伶 鄭運鵬 張善政 桃園市長 民調

延伸閱讀

「民調低10個百分點」遭鄭寶清批說謊 鄭文燦：選對會不特別排除任何人

9月1日準時登記參選桃園市長 鄭寶清：沒轉圜空間

鄭寶清參選被罵背骨 游盈隆：少一點軟骨 台灣才能進步

影／重話批鄭文燦說謊 鄭寶清：不能「朕」說了算

相關新聞

基市長藍綠對決！謝國樑豪語「一定當選」 蔡適應回應了

民眾黨不分區立委邱臣遠今宣布確定將不會登記參選基隆市長，白不參戰，基隆市長將是藍綠對決局面。國民黨參選人謝國樑今天在一項...

影／國標舞造勢 前高粱黨主席洪志恒三度參戰金門縣長

金門縣長選戰激烈，除有國民黨議員脫黨參選，前金門高粱黨主席洪志恒今也登記，是三度參選縣長。他表示，自己這次真的有機會當選...

提當選遷建大菜市挨藍綠批評 高虹安斥「睜眼說瞎話」

民眾黨新竹市長參選人高虹安昨天隨立法院經濟委員會赴新竹果菜批發市場考察，她提出當選後將推動遷建計畫，招致對手國民黨林耕仁...

年底選舉原民立委高金素梅推20名選將 屏縣議員推3人

無黨籍原民立委高金素梅在今年年底地方公職人員選舉中，團隊在全國將推出20名選將參選縣議員、鄉鎮市長，屏東縣有9個原鄉，高...

新北議員已有81人登記 王淑慧無黨參選為板橋投變數

年底九合一選舉登記參選第3天，截止今日為止已有81位議員參選人完成登記。其中新北市議員蔡淑君、陳儀君與洪佳君今下午合體登...

楊文科不甩周江杰批評 將照表定時間登記參選拚連任

民進黨新竹縣長參選人周江杰今天正式登記參選，登記完後他走出新竹縣選委會，便開始重砲轟擊現任縣長楊文科的施政，呼籲新竹縣需...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。