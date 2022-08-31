周春米臉書曬出「超美年輕嫩照」 粉絲激動狂喊：是張曼玉？

年底九合一大選逐漸逼近，各陣營的參選人陸續前往指定地點登記參選。然而，民進黨屏東縣長候選人周春米在臉書上發文，不僅分享登記時間的特別意義，更曬出自己年輕時的美照。

周春米昨（30）日在臉書上發文，表示自己選在9點45分的「良辰吉時」登記，是因為當年在司法官訓練所受訓時，自己的座號剛好是「18」，加上擔任屏東溫馨扶輪社第18屆社長，2016年第一次擔任不分區立委時也正好是第18名。

對此，周春米直呼「9點45分的數字相加剛好等於18，『18』真的是我的幸運數字！現在，我還要拜託大家讓『18』變成台灣的幸運數字！」周春米表示台灣正在面臨新舊交替的關鍵時刻，在《民法》成年年齡調整為與《刑法》一致的18歲，憲法規定的公民權也該一併調整，完整保障青年權利。 民進黨屏東縣長參選人周春米。 記者劉學聖攝影／聯合報系資料照片

不過，年底的18歲公民權修憲複決，必須超過965萬同意票的高門檻，周春米激動喊話「即便這是一個艱鉅的挑戰，我還是要拜託大家，不分年長、年輕，都要投春米一票，再加一票！支持18歲公民權！」針對該篇貼文，周春米為了呼應青年公民權，大方分享自己年輕時的美照。從照片中可以看見，周春米頂著一顆流行的鮑伯頭，穿著短褲，整體服裝色系都有精心搭配過，看起來相當青春俏麗。

而照片曝光後也掀起大量回應，不少網友紛紛直呼，「是張曼玉嗎？」、「哇！超美！」、「這時候幾腰？」、「哇⋯千古佳人」、「這照片真好看，好清純」、「希望周美女能繼續創造南方奇蹟」、「年輕就是漂亮」、「這張超漂亮的」、「當時穿著看來，年輕時生活應該是優渥的」、「這個套裝超時尚」。