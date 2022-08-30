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回防大安區喊話「拜託各位」 蔣萬安：別讓民進黨得利

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
蔣萬安今出席大安區後援會授證典禮。記者曾原信／攝影
蔣萬安今出席大安區後援會授證典禮。記者曾原信／攝影

國民黨台北市長參選人蔣萬安的大安區後援會今舉辦幹部授證典禮，許多國民黨籍市議員，以及市議員參選人都前來參與，更有約30位的黨籍里長出席支持。蔣萬安致詞時向與會者喊話「拜託各位」。

蔣萬安致詞表示，這次很關鍵，拜託各位當他分身幫忙拉票，不希望過去選舉不好的歷史重演，因此只有團結才能勝利，一旦分裂就會失敗，「要記取教訓」。他說，更不希望開票日才捶胸頓足，感嘆「為什麼在倒數80幾天時，沒有每天盡全力號召選票，才後悔又再一次讓民進黨得利。」

蔣萬安會前受訪時，媒體問及今日是否與大安區里長互動，找回里長的心？蔣萬安表示，他一直與大安區里長有很多互動，里長都給予很多建議，他很謝謝今天前來的每一位里長，面對選戰剩下80天非常有信心，有自信與能力在年底贏得勝選，幫台北市民擘劃更好的市政願景。

另外，蔣萬安日前在臉書提起前總統蔣經國名言，「天下沒有不能忍受的痛苦，沒有不能完成的事業，沒有不能打敗的敵人，沒有不能克服的困難。」媒體問及是否希望強化連結、呼籲藍軍歸隊嗎？蔣萬安表示，不需要特別連結到選舉，這些都是他的真實感受，也是一直期勉自己努力向前面對挑戰的座右銘。

2022大選 台北市長 蔣萬安

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