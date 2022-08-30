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柯文哲反質詢逼問「票投黃珊珊？」 王世堅：感情理智還在掙扎

聯合新聞網／ 綜合報導
北市議員王世堅今對是否投給黃珊珊表示：「感情跟理智還在掙扎啦！」 記者胡瑞玲／攝影
北市議員王世堅今對是否投給黃珊珊表示：「感情跟理智還在掙扎啦！」 記者胡瑞玲／攝影

2022年底北市長選戰呈藍綠白三腳督態勢，民進黨台北市議員王世堅就曾表示「情感上支持黃珊珊」、「理性上支持民進黨推派的候選人」，今（30）日在質詢台北市長柯文哲時，竟被反質詢狂問「你要不要投給黃珊珊？」，王世堅竟回應「感情跟理智還在掙扎啦！」

王世堅6月初時，就曾於質詢時表示自己「情感上支持副市長黃珊珊」、「理智上支持民進黨將推出來的候選人」，黃珊珊也曾對此表示，在很多公開場合，王世堅已經說感情上百分之百支持她，但理智往往戰勝感情，但她覺得，王世堅是一個很浪漫的人，應該是理智上支持自己，只是感情上比較為難而已。

在今日市政總質詢時，王世堅質詢柯文哲，表示過去看過白色力量的人都臨表涕泣，除了他自己「比較機警，沒有被騙」，但至今還是有很多人深信不疑，包括曾與自己共事的黃珊珊，甚至在這幾年替市府幫忙許多，因此對柯文哲表示：「你於公於私都不該放棄黃珊珊。」並質疑柯文哲最後可能放棄黃珊珊。

沒想到柯文哲卻不斷反質詢王世堅，問道：「你要不要投給黃珊珊？」逼得王世堅回應「感情跟理智還在掙扎啦！」這讓柯文哲大罵「不可以這樣，你就沒良心啊！你沒有道德！講一大堆，你自己又不投給黃珊珊，你講什麼東西？」

許多網友則對此回應，「世堅根本挖洞給自己跳」、「要被黨紀處份了，快逃啊」、「這樣回答其實很明顯了」、「王世堅一定投給33啦，但他不敢講而已」、「33：不要為了我吵架」。

2022大選 台北市長 黃珊珊

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