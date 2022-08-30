參選澎湖縣長 陳光復率先登記

民進黨澎湖縣長參選人陳光復今天在楊曜等多名立委陪同下，率先完成登記，期盼地方中央連線，光復澎湖。兼任民進黨主席的總統蔡英文下午也將到澎湖力挺陳光復並與鄉親相見歡。

陳光復今天在立委楊曜、趙天麟、王定宇以及黨部主委顏家康等人陪同下前往澎湖選委會完成登記，並發表「光復澎湖、看見幸福」訴求，期許讓澎湖大進步。

陪同陳光復辦理登記後，楊曜表示，選戰正式開始，民進黨執政團隊會全力支持，支持陳光復就是支持澎湖美好的未來。王定宇與趙天麟表示，台南與高雄都有相當多的澎湖鄉親，希望達成高雄、台南和澎湖3縣市串聯，一起建設、一起發展。

陳光復今天也提出競選政見，包括65歲以上老人裝假牙全口補助新台幣4萬元、半口2萬元，成立離島醫療救護基金，廢棄營區興建國宅，爭取軍公教地域加給比照金馬同級，以及幼兒與長者社福與交通問題等。

至於尋求連任的國民黨籍縣長賴峰偉與無黨籍身分參選澎湖縣長的馬公市長葉竹林，預計在明、後天辦理登記。