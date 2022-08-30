陳時中忙跑「一日XXX」年輕人不買單？ 媒體人：像8年前「這人」

民進黨台北市長參選人陳時中在TVBS的最新民調中，以32%的「很不喜歡」成為仇恨值最高的北市參選人，遠超過蔣萬安的8%及黃珊珊的5%。媒體人謝寒冰就在節目中指出，現在的陳時中很像當年的國民黨台北市長參選人連勝文，仇恨值高加上無法獲得年輕人青睞，只能拚命參與各式活動，但若只是蜻蜓點水、走個過場，恐怕很難獲取大眾認同。

謝寒冰於昨（29）日播出的政論節目「大新聞大爆卦」上分析台北市長選情，直指陳時中現在就像2014年參選台北市長的連勝文，「他很像當年的連勝文，打到一半的時候發覺抓不到年輕人的選票，不知道怎麼開拓票源，所以弄了一大堆年輕人的東西，搞了一大堆廣告，去了很多地方，結果沒效，完全沒有辦法產生同感」。

據謝寒冰觀察，陳時中的民調最高點是他宣布參選當天，之後便毫無起色，因此陳時中現在應該知道麻煩大了，不僅台北市民對他的仇恨值很高，民進黨又因論文門無法成為奧援，促使他拚命拓展其他票源，「他用力嘗試一日Gay bar什麼的，老實講如果你真的對這些東西有想法，也許會讓人家產生認同，那如果只是去被人家摸個耳朵、抱一下，同志就會對你產生認同感嗎？我覺得這是非常荒唐的，也太小看同志了。」

謝寒冰更指出陳時中自從卸下防疫中心指揮官一職後就原形畢露，「他過去在指揮中心被保護得很好，現在自己出來跑行程，會發覺他其實EQ很低，對市政完全沒轍。」謝寒冰接著舉陳時中的社會住宅政見為例，認為他現在已經慌到口不擇言，「他又在那邊講社會住宅，蔡英文6年前答應的20萬社會住宅，現在有2千戶沒？跳票6年的東西，居然說他當市長就可以弄好。」

不少網友對謝寒冰的評價深表同感，「中肯啊，笑死」、「傲慢加上EQ低就是他的寫照了，怎麼包裝都沒用」、「真的中肯，勝文還比較可愛」、「除了幹話什麼都不會講XD」、「這講得太貼切」。也有網友認為陳時中更像2018年的民進黨台北市長候選人姚文智，「他是像姚文智吧」、「姚文智接班人」、「姚文智都還比較好，至少沒有像瘟神那樣害死人」。

另有部分網友認為陳時中仍有勝算，「講得很好，但死忠的太多了，他還是穩上」、「不過我猜死忠也不在乎」、「不會啊老綠超愛的」、「現實就是很多人覺得阿中做得不錯⋯」、「反正年底一樣會上，沒差啦」、「不要亂說，阿中哥年輕人最愛」、「年輕人才愛民進黨」、「我只能說大部份會罵他的都沒投票權」。