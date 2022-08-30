柯志恩9月1日登記造勢 陳其邁明託人登記：這人大家都認識

2022年九合一選舉昨天開始登記，國民黨高雄市長參選人柯志恩將於9月1日登記，當天由黨籍議員陪同展現氣勢，登記後也將車隊掃街。高雄市長陳其邁今表示，自己明天將請一位亦師亦友的友人幫忙登記，自己仍以市政優先，「這個人大家都認識」。

陳其邁今早出席新闢公車路線通車典禮，媒體聯訪時被問到何時登記，他指出，自己明天早上與身心障礙朋友有約，會請一位大家熟知的友人幫忙登記，自己仍以市政優先，推動市政是最重要的目標，也不希望選舉事務耽誤太多時間。

柯志恩後天將大陣仗登記，預計上午10點40分先接受媒體聯訪，再進到選委會登記參選，登記後將進行車隊遊行。車隊由選委會出發，一路行經鳳山區精武路、光遠路、自由路等鬧區，接續往市區中正一路至四路出發，經中華三路再回到建國路，返回國民黨高雄市黨部。

9月1日是好日子，據了解多數國民黨籍市議員、參選人都會陪同出席 ，場面浩大。柯志恩也提到，9月將提出青年政策，後天也會有年輕族群陪同。