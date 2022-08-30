快訊

張善政涉抄襲延燒 藍營狀告鄭文燦、鄭運鵬違反選罷法

完結的經營之聖：日本企業家稻盛和夫的「良心動機」

「軒蘭諾」轉強颱南方又有熱帶低壓形成 恐出現藤原效應

柯志恩9月1日登記造勢 陳其邁明託人登記：這人大家都認識

聯合報／ 記者林巧璉徐白櫻／高雄即時報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩9月1日將登記，後續進行車隊遊行。圖／柯志恩競選團隊提供
國民黨高雄市長參選人柯志恩9月1日將登記，後續進行車隊遊行。圖／柯志恩競選團隊提供

2022年九合一選舉昨天開始登記，國民黨高雄市長參選人柯志恩將於9月1日登記，當天由黨籍議員陪同展現氣勢，登記後也將車隊掃街。高雄市長陳其邁今表示，自己明天將請一位亦師亦友的友人幫忙登記，自己仍以市政優先，「這個人大家都認識」。

陳其邁今早出席新闢公車路線通車典禮，媒體聯訪時被問到何時登記，他指出，自己明天早上與身心障礙朋友有約，會請一位大家熟知的友人幫忙登記，自己仍以市政優先，推動市政是最重要的目標，也不希望選舉事務耽誤太多時間。

柯志恩後天將大陣仗登記，預計上午10點40分先接受媒體聯訪，再進到選委會登記參選，登記後將進行車隊遊行。車隊由選委會出發，一路行經鳳山區精武路、光遠路、自由路等鬧區，接續往市區中正一路至四路出發，經中華三路再回到建國路，返回國民黨高雄市黨部。

9月1日是好日子，據了解多數國民黨籍市議員、參選人都會陪同出席 ，場面浩大。柯志恩也提到，9月將提出青年政策，後天也會有年輕族群陪同。

距離年底選戰剩不到90天，柯志恩已完成首輪38區行政區走透透，後續將陸戰、空戰並進，炒熱選戰氣氛。柯志恩近日晚間逛夜市直播，與網友互動自然，也漸獲粉絲支持，每場直播幾乎都有網友要柯志恩跳舞。

高雄市長陳其邁（左二）今出席公車新闢路線活動，提及自己明天請友人協助登記參選。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁（左二）今出席公車新闢路線活動，提及自己明天請友人協助登記參選。記者林巧璉／攝影

2022大選 高雄市長 柯志恩 陳其邁

延伸閱讀

開學在即！高雄市長陳其邁、副市長史哲走訪校園 關心防疫與班班有冷氣

影／送柯文哲超辣鹹酥雞？陳其邁：高雄人好客 加辣開玩笑

談高雄選情 柯志恩預估9、10月選情增溫

影／陳其邁、柯志恩外 出現41歲政治素人挑戰高雄市長

相關新聞

是否憂「棄中保黃」發生？ 蔣萬安：陳時中應較擔心

北市三腳督選戰底定，根據最新媒體民調，國民黨台北市參選人蔣萬安比無黨籍的黃珊珊、民進黨籍的陳時中高出10個百分點，位列第...

新北3時力議員參選人集體登記 訴求第三勢力、打破藍綠

新北市時代力量議員參選人彭盛韶、王景弘、吳香君，今在黨主席陳椒華、立法委員邱顯智、王婉諭及決策委員李兆立等人陪同下，前往...

彰化綠營小雞帶母雞 後援會上黃秀芳再開當選縣長支票

民進黨彰化縣長參選人黃秀芳衝南彰化知名度，在各鄉鎮市成立後援會，今天到芳苑鄉舉辦座談會，承諾將在高齡化的西南角沿海鄉鎮加...

陳光復登記參選澎湖縣長端牛肉 老人全口假牙補助4萬

民進黨澎湖縣長提名人陳光復今日在立委楊曜、趙天麟、王定宇陪同下前往選委會登記參選。陳光復表示，若順利當選將編預算補助澎湖...

蔣萬安稱「只有雙腳」 陳時中批：不重視資源看輕自己

國民黨台北市長參選人蔣萬安在社群平台發文，表示自己只有雙腳，沒有豐沛的行政資源與選舉經費。民進黨台北市長參選人陳時中今受...

柯文哲反質詢逼問「票投黃珊珊？」 王世堅：感情理智還在掙扎

2022年底北市長選戰呈藍綠白三腳督態勢，民進黨台北市議員王世堅就曾表示「情感上支持黃珊珊」、「理性上支持民進黨推派的候選人」，30日在質詢台北市長柯文哲時，竟被反質詢狂問「你要不要投給黃珊珊？」，王世堅竟回應「感情跟理智還在掙扎啦！」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。