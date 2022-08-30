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鄭寶清脫黨選桃園市長遭批背骨 林濁水深夜57字嘆：民主不幸

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨前立委林濁水對鄭寶清參選一事評論，認為「背骨」的不只黨要角，還有黨組織。圖／聯合報系資料照片
民進黨前立委林濁水對鄭寶清參選一事評論，認為「背骨」的不只黨要角，還有黨組織。圖／聯合報系資料照片

民進黨前立委鄭寶清27日晚間宣布脫黨參選桃園市長，並於28日在臉書發文，藉前民進黨主席許信良脫黨參選比做自身處境，引來不少綠營支持者痛批其「背骨」。對此，同黨前立委林濁水昨（29）日深夜發文直言「背骨」有2種，一是黨要角背骨黨組織，二是黨組織背骨黨價值，當兩者相互角力時更是民主不幸。

鄭寶清27日正式宣布參選桃園市長，接著在28日於臉書發文引用許信良的脫黨參選宣言表示，「我不在意我在黨內所處的境遇，但我不能不在意黨不再成為台灣歷史發展的動力」、「大夥不動，我只好千山獨行。除了強烈的歷史使命感，我還有沈重的人生急迫感。」

鄭寶清強調此次參選，是希望孩子們以後可以大聲說話、不要恐懼，並於29日二度發文緬懷許信良的創黨理念，「您還記得我們將928教師節做為創黨日嗎？我還記得我們是把教育、品德、誠信視為堅守的第一信念，這些年來不敢忘記。」留言處也湧現不少支持聲浪，「支持在地人，加油」、「不忘初心的勇氣」、「敬佩，加油」。

不過依然有大批綠營支持者湧進鄭寶清臉書痛批他「背骨」，「信介仙應該會氣到爬出墳墓罵你背骨」、「不要鬧了！」、「背叛黨民進黨的從沒當選過，想清楚不要被唾棄」、「請不要拿過逝前輩來為自己背書，不厚道啦！」、「應該以大局為重」、「不要做白日夢了」。

林濁水29日凌晨則在臉書評論，「背骨！誰背骨？兩種背骨都是不幸，一個是黨的要角背骨了黨組織，一個是黨組織背骨了黨存在的價值，兩種背骨在互別苗頭更是民主的不幸。」言下之意直指民進黨和鄭寶清都有背骨之嫌，如今兩者相互競爭更有損民主發展。

2022大選 鄭寶清 許信良 選情評論

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