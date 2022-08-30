陳時中民調「不喜歡」破5成 網：黃蔣加起來都沒他多

2022台北市長選戰三腳督局面，由民進黨參選人陳時中、國民黨參選人蔣萬安及民眾黨支持的副市長黃珊珊三人競爭，而最新民調當中，對於「喜不喜歡」某候選人的問題，陳時中拿下32%的「很不喜歡」，比起蔣萬安的8%及黃珊珊的5%都還要高出許多，令網友回應「陳時中仇恨值真的高！」。

根據TVBS民調中心29日最新民調指出，北市長支持度最高為蔣萬安36%，第二名則為黃珊珊的26%，位居第三的則是陳時中23%，對此許多網友紛紛表示「穩了」、「陳時中要變姚文智了嗎XD」、「這個差距有點誇張」。

而在民調中還有其中一題是「不論您會投給誰，整體而言，請問您喜不喜歡ＯＯＯ？」來調查民眾對該位候選人的喜好程度，「非常喜歡」合併「還算喜歡」的比例，黃珊珊和蔣萬安不相上下，皆為50%和49%左右，陳時中則大幅落後，僅有30%。

另外，在「不太喜歡」和「很不喜歡」合併計算的結果下，最「不討喜」的候選人則為陳時中52%，第二名則是蔣萬安24%，第三名才是黃珊珊19%，其中「很不喜歡」陳時中也拿下32%，比起蔣萬安的8%及黃珊珊的5%都高出好幾倍。

這樣的結果使得許多PTT網友表示「所以說了，就算棄保，時鐘也是被拋棄的那個」、「仇恨值真的很高，根本吸不到中間選民的票」、「蔣和黃的討厭度加起來都比不過陳時中」。

但也有網友表示「至少有29%死忠的」、「陳時中穩住基本盤就可以贏了，幹嘛要中間選票」、「可是我認識的家長都覺得他EQ高欸」、「陳時中在怎麼樣仇恨不可能到52%」