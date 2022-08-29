蔡其昌登記搶登記 盧秀燕好整以暇

民進黨台中市長提名人蔡其昌，選舉開放第一天即前往登記。前立法院長蘇嘉全以競選總部主委身分陪同登記，加上地區立委與市議員參選人都到場助陣，聲勢龐大。不過，手術初癒的盧秀燕則好整以暇，仍一半坐著輪椅、一半走路參加市府行程與登記。可惜兩人勝算差距頗大，民調至今仍預測盧的支持度高出蔡其昌近乎一倍。

蔡其昌有條件挑戰市長

以蔡其昌的從政資歷，在民進黨提名的六都市長參選人中，是非連任者中最有資格的參選人。不論就台中在地性、立委資歷，相較於台北陳時中、新北林佳龍、桃園鄭鄭運鵬三位民進黨候選人，他都具有挑戰台中市長的最佳優勢。只可惜，他面對的是強手盧秀燕，讓他的優勢難發揮。

日前國民黨台中市黨部舉辦市長與市議員聯合提名記者會，國民黨主席朱立倫稱許盧秀燕是黨內最強母雞（而且是唯一，因為侯友宜是男的）。隨後，美麗島電子報在22日公布盧秀燕與蔡其昌的支持度民調，盧以52.2%大贏蔡的21.4%；贏近31個百分點；若以52.2比21.4，盧的市民支持度是蔡的兩倍餘。

綠內部民調總不見影

這樣的數字，其實與之前的一些其他媒體民調相差無幾。雖然蔡其昌上政論節目時總說，民進黨內部也有民調，沒有差距這麼大。不過，綠內部民調並未公開，可能的原因是，雖然沒有差距這麼大，大概也是有著難以明講的差距。否則民進黨應該公布對蔡其昌較為有利的民調數字。

目前蔡其昌打出來的政見，包括社會住宅、老人健保補助、捷運藍線動工、營養午餐免費等，都是市府既定執行中的政策，只是有些可能算稍微加碼，有些則牽涉中央與地方關係等。

市民印象分數有定見

例如，捷運藍線能不能在四年內動工，牽涉到中央對台中市的支持力度。如要換蔡其昌上台才會加速藍線的動工；盧秀燕連任則能拖就拖，這恐怕也不是台中市民認同的手段作法。換句話說，目前蔡其昌所提政見，與他標榜的市長換人、台中換新，似乎連結不大。

現任市長的連任訴求，通常是以在任時的政績與市府整體對外施政（服務）為訴求。民眾打的，百分之七十可能是印象分數。就此而言，台中市民對盧秀燕與蔡其昌的印象分數，已經有了相當定見。尤其，蔡英文挺林智堅事件讓全黨幾乎綁在一起挺，造成了全台民意的反彈，蔡其昌恐也受傷不小。

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