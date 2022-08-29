廖郁賢：退出時代力量 以無黨籍拚雲林議員連任

中央社／ 雲林縣29日電
雲林縣議員廖郁賢今（29日）宣布退出時代力量。 聯合報系資料照片／記者王騰毅攝影
雲林縣議員廖郁賢今（29日）宣布退出時代力量。 聯合報系資料照片／記者王騰毅攝影

雲林縣議員廖郁賢今天宣布退出時代力量，她認為黨不顧及勞工權利，也不尊重她，人頭黨員案發生至今也未曾向她道歉，讓她決定與黨分離，以無黨籍尋求雲林縣議員連任。

對此，時代力量黨中央發表聲明指出，廖郁賢近年來因人頭黨員等事件有違黨紀遭到停權處分，其行為已不符時代力量堅守的公平正義基本價值，感念廖郁賢3年多來以時代力量公職身分在雲林縣建立地方問政基礎，對於其退黨一事，表示尊重與祝福。

時代力量雲嘉地區黨部主委張子見接受中央社記者電訪時表示，祝福她能連任，畢竟年輕人參選不易，對於她與黨之間的糾紛將持續保持溝通、盡量排解。

廖郁賢今天在臉書（Facebook）指出，感謝時代力量在西元2018年給她回鄉的契機，讓她相信堅持就真的可以實踐理想，讓公平正義得以實現，後來當創黨的前輩一一離開，她才開始反省、思考政治的意義。

她表示，很遺憾還是要說再見，這幾年無論使用什麼辦法都無法與黨中央溝通，為大局忍受屈辱與不堪的對待，還天真地相信黨說的善意，而成為法院上的被告。

廖郁賢說，「在退黨的洪流裡，黨不在意是警訊，是應被處理的危機，高層的偏愛一步錯步步錯，口中的公平正義離民意那麼遠，用程序正義與理想包裝權力的爭奪、提名，用民主的口號打悲情牌獲取的支持，儼然成為了既得利益者的孕育極權主義的溫床。」

她指出，當前台灣的年輕人面對高房價、低收入、國際競爭、環境惡化等問題，除了被動地盼望主政者能有所眷顧外，更意識到她身為地方的孩子，應更主動地努力守護雲林。

她表示，從政以來不怕批判黨中央，並在必要時得罪黨核心，親身經歷著黨中央藉人頭黨員案逼退優秀黨內同志，她面對各種迫害，都挺住沒有退黨，2年來仍以時代力量公職身分為雲林鄉親服務。

廖郁賢發表退黨宣言後，民進黨立委林靜儀留言寫道「有理念的年輕人在基層耕耘不容易，我相信鄉親對妳的肯定絕對是從政者最重要的勳章。」也有網友指稱恭喜、力挺到底。

年底五合一選舉今天開始受理參選人登記，廖郁賢今天辦理登記，以無黨籍投入下一屆雲林縣第1選區縣議員選戰。

2022大選 雲林縣選舉 廖郁賢

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