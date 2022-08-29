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選情冷拉不起聲勢 他預言六都選情「藍3綠3」

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分析六都選情的評估及預測，認為藍綠將會各拿下3個縣市，而台北市將由陳時中穩贏。圖為台北市長參選人蔣萬安（左起）、陳時中和黃珊珊3人。圖／聯合報系資料照片
有網友分析六都選情的評估及預測，認為藍綠將會各拿下3個縣市，而台北市將由陳時中穩贏。圖為台北市長參選人蔣萬安（左起）、陳時中和黃珊珊3人。圖／聯合報系資料照片

2022九合一選舉腳步將近，有網友分析六都選情的評估及預測，認為藍綠將會各拿下3個縣市。而該名網友也認為，這次選戰之所以較冷，主要因「這次沒有類韓國瑜的人選，導致選情拉不起來」，因此投票率將會大幅影響投票結果。

PTT政黑板有網友以「六都選情評估及預測」為題，分析2022九合一選舉六都的結果預測。該名網友認為台北市長將會由陳時中穩贏，「舔耳照」話題不僅毫髮無傷甚至還加聲量，使得蔣萬安淪為苦苦追趕的第二名，而黃珊珊則是持續被柯文哲邊緣化，因此年底陳時中幾乎可確定當選。

新北市則會由侯友宜穩穩拿下，而該名網友也分析，新北其實應該是綠營最應該要佈防重兵的地方，但林佳龍的聲量一直沒有明顯起色，加上侯友宜的媒體金身，因此年底「林佳龍少輸就是贏」。

桃園市則可能由張善政拿下，但該名網友認為張善政選情仍「不穩」。隨著鄭寶清華麗登場，但其後面卻是朱學恒等人，使得狀況更難預料。不過該名網友表示，藍營桃園在地完全整合成功，與市長鄭文燦手握的資源可畫上等號，年底張的優勢可能更多一些。

台中市則由盧秀燕穩贏，但網友表示，目前綠營主打性侵案及教育局的問題，可惜蔡其昌的魅力似乎不足以威脅盧，因此年底盧仍穩定勝選。

最後台南市與高雄市，網友則是直接表示「沒什麼好說的」，暗示將由綠營拿下，他也表示結果將為「藍3綠3」，並說明這次沒有類韓國瑜的人選，導致選情拉不起來，使得投票率將大幅影響選舉結果。該名網友也強調，盧秀燕及侯友宜這次的得票可能都不會太好看，張善政、蔣萬安可能更危險。

許多網友紛紛在底下留言，對於台北將由陳時中拿下較有意見，認為「台北不穩吧，棄保效應通常選前幾天才會發酵」、「台北我覺得是最難預測的，感覺都有可能」、「陳時中不穩吧」、「台北覺得很難說，其他應該就那樣」。

2022大選 蔣萬安 陳時中 黃珊珊 侯友宜 張善政 選民論戰

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