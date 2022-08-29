江聰淵請假投入選舉 陳琬惠登記提讓宜蘭更水

民進黨宜蘭市長江聰淵今天起請假投入宜蘭縣長選舉，且不支薪直到選舉結束表達必勝決心。民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠上午赴選委會登記，提出4大面向讓「宜蘭更水」願景。

江聰淵透過新聞稿表示，面對一名因涉貪而被起訴的對手，他沒有任何樂觀的理由，因為在接下來的選戰中，勢必將遭受對手「悲情牌」與「抹黑牌」雙重攻勢。

江聰淵說，「悲情牌」是為了遮掩其不堪聞問的非法作為，用情緒勒索、同情弱者形象來軟化選民的理性質疑，利用鄉親的善良，來降低被起訴的政治效應；而「抹黑牌」是為了摧毀信任，用含沙射影方式來詆毀與構陷，甚至濫訴興訟來混淆視聽，企圖營造兩邊一樣爛的假象，讓綠營支持者卻步，讓本就對政治較為冷漠的年輕人不願表態。

江聰淵表示，但他無所畏懼，而且會全力以赴，因為這場選舉關係著宜蘭的未來，不是選擇「討人喜歡」，而是選「有能力的適任者」。他有能力承擔鄉親的託付，也要贏得鄉親的信賴與託付，接下來會用行動與政見向鄉親報告，為了即將到來的新宜蘭做好準備與規劃，大步前進。

陳琬惠上午則以鑼鼓及Q版千里眼、順風耳開路下，在宜蘭縣政府門口舉行記者會，並在民眾黨秘書長謝立功等人陪同下，赴宜蘭縣選委會登記參選宜蘭縣長。

陳琬惠表示，父親是一名書畫家，在她宣布參選縣長後不久因病離世，今天特別以書法方式將政見「宜蘭更水」呈現給縣民，「宜蘭更水」是她對宜蘭的願景，代表「宜居城市進化中、蘭陽平原更暢通、更新軟體拚經濟、水鄉資源創繁榮」4大面向。

陳琬惠說，這些政見每個領域都涵蓋到，若要用一句話說出願景的大方向，那就是把資源分配到對的地方，五分硬體、五分軟體，讓宜蘭成為宜居、有溫度、經濟繁榮的山海城。