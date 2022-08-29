聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市藍營鐵票超穩？ 他舉這些數據證明「至少40%」

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友就拿出過往選戰結果分析，台北市的「深藍鐵票」至少有4成。圖為國民黨台北市長參選人蔣萬安。記者黃義書／攝影
有網友就拿出過往選戰結果分析，台北市的「深藍鐵票」至少有4成。圖為國民黨台北市長參選人蔣萬安。記者黃義書／攝影

2022台北市長選情激烈，藍綠白各擁支持者，有網友拿出過往選戰結果分析，台北市的「深藍鐵票」至少有4成左右，甚至表示「台北市這41%藍票根本鐵到不行吧」，引來許多網友討論。

有網友在PTT政黑板上以「台北市的深藍鐵票就是41%吧」為題PO文，表示從2014學運年國民黨大逆風的狀況下，連勝文被柯文哲碾壓仍拿下近41%左右成績，而在2018柯文哲兩岸一家親，跟綠營鬧翻，被打成中共同路人、活摘器官等爭議，國民黨派出的丁守中仍拿下近41%左右票數。

該名網友繼續說明，2020年總統選舉時，韓國瑜及國民黨大逆風，總票數拿到基本盤，在「年輕人全跑光，連淺藍也不挺」的狀況下依舊拿下42%的成績，因此他表示「所以台北市這41%藍票根本鐵到不行吧」。

許多網友針對這樣的看法表示不同意見，認為黃珊珊恐怕會瓜分藍營基本盤，紛紛留言「黃33可以吃深藍票，鐵票41%也沒用」、「有33攪局，還真以為有41%？」。

也有網友認為蔣萬安本身恐怕也無法使藍營歸隊，表示「現在是萬安連自己藍營的人都挺不下去，這已經不是含淚投票的問題」、「藍營支持者要是覺得蔣萬安贏不了陳時中，很大機率自動棄蔣保黃」。

2022大選 蔣萬安 黃珊珊 陳時中 選民論戰

延伸閱讀

「最美里長參選人」陳紫渝助清理排水溝 粉絲心疼：我來就好

他預測黃珊珊掌握這群人能翻盤 勝選「有契機只差點燃」

在野要蔡英文為「挺堅」道歉 李艷秋酸：就算道歉也不會改

是否參選桃園市長？ 鄭寶清親口曝：8月底前有答案

相關新聞

競逐6都市長 4人登記搶頭香

年底九合一選舉昨天起至九月二日開放參選人辦理參選登記，截至昨天統計，全台廿二縣市長，已有十四人完成登記。六都部分，台北市...

台中選舉登記…蔡其昌搶頭香 盧秀燕要壓軸

年底選舉昨起開放登記，民進黨台中市長參選人蔡其昌昨首日登記，競總主委蘇嘉全、綠營立委、議員都到場，團結拚勝選。蔡其昌批評...

選舉開跑 周春米完成登記

年底選舉正式開跑，民進黨屏東縣長參選人周春米昨天完成登記，期許能成為屏東首位女縣長。國民黨縣長參選人蘇清泉、時代力量縣長...

蔣萬安推與日交流 盼向東京馬拉松取經

國民黨台北市長參選人蔣萬安今與日本東京大學專家學者交流，盼台北成為國家面向世界的窗口，就連近來他發表的體育政策，其中一項...

宜蘭選舉登記首日 民眾黨陳琬惠、無黨籍陳秋境選縣長

宜蘭地方公職人員五合一選舉登記第一天，縣長參選人有民眾黨陳琬惠、無黨籍陳秋境2人登記、參選縣議員有4人登記、參選鄉鎮市長...

選舉小物夯琳琅滿目 這款用錯卻讓中市參選人暴紅

年底選舉，參選人祭出「小物」口罩、面紙及菜瓜布不勝枚舉。網路近日流傳一段抖音影片爆紅，有人上洗手間以為自己拿選舉面紙隨身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。