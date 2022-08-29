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北市藍營鐵票超穩？ 他舉這些數據證明「至少40%」
2022台北市長選情激烈，藍綠白各擁支持者，有網友拿出過往選戰結果分析，台北市的「深藍鐵票」至少有4成左右，甚至表示「台北市這41%藍票根本鐵到不行吧」，引來許多網友討論。
有網友在PTT政黑板上以「台北市的深藍鐵票就是41%吧」為題PO文，表示從2014學運年國民黨大逆風的狀況下，連勝文被柯文哲碾壓仍拿下近41%左右成績，而在2018柯文哲兩岸一家親，跟綠營鬧翻，被打成中共同路人、活摘器官等爭議，國民黨派出的丁守中仍拿下近41%左右票數。
該名網友繼續說明，2020年總統選舉時，韓國瑜及國民黨大逆風，總票數拿到基本盤，在「年輕人全跑光，連淺藍也不挺」的狀況下依舊拿下42%的成績，因此他表示「所以台北市這41%藍票根本鐵到不行吧」。
許多網友針對這樣的看法表示不同意見，認為黃珊珊恐怕會瓜分藍營基本盤，紛紛留言「黃33可以吃深藍票，鐵票41%也沒用」、「有33攪局，還真以為有41%？」。
也有網友認為蔣萬安本身恐怕也無法使藍營歸隊，表示「現在是萬安連自己藍營的人都挺不下去，這已經不是含淚投票的問題」、「藍營支持者要是覺得蔣萬安贏不了陳時中，很大機率自動棄蔣保黃」。
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