鄭寶清宣布參選 張善政：沒有三打一的問題

中央社／ 桃園29日電

前立委鄭寶清宣布參選桃園市長，鄭文燦說選戰已變成三打一。國民黨桃園市長參選人張善政今天表示，沒有三打一的問題，問題在於民進黨在論文事件及中介法上讓民眾大失所望。

張善政的「眷村固本啟航列車」楊梅區眷村活動，上午前往光華二村活動中心舉辦，張善政在會前接受媒體聯訪，對於記者詢問何時前往選舉委員會登記，他表示，很快就這幾天了，團隊很快會公布。

對於媒體詢問，民進黨前立委鄭寶清宣布參選桃園巿長是否衝擊選情。張善政只表示，「他不是說他已經要參選了嗎，基本上就信任他講的話。」

記者又問，如何看待桃園市長鄭文燦說這場選戰已變成三打一。張善政表示，他覺得沒有三打一的問題，問題在於民進黨最近在論文事件及中介法上，都讓民眾大失所望，民心的向背大家都看得很清楚。

記者追問，鄭文燦說民進黨桃園市長候選人鄭運鵬是「鄭文燦2.0版」，是否代表對自己施政沒信心。張善政表示，他認為施政「沒有什麼鄭文燦2.0、不2.0」，他覺得「這次選舉好像是鄭文燦在選第三任一樣」。

2022大選 桃園市長 張善政 鄭寶清

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