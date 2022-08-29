中壢市議員參選人林佳瑋直戳痛處 選舉看板曝「勞基法違法排行榜」

年底九合一大選逐漸逼近，不少有意投入選戰的參選人都積極備戰，馬路上也可以看見不少參選人的選舉看板。然而，一名網友在網路上發文，直呼「選舉看板居然出現勞基法違法排行榜」，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在Dcard上以「選舉看板居然出現勞基法違法排行榜」為題發文，原PO在貼文開頭就直呼「這實在是有點屌！中壢的選舉看板，居然有候選人直接把十大違法企業的排行榜公布出來」。從照片中可以看見，中壢區議員參選人林佳瑋的看板上大大寫著「勞工權益我來守護，黑心企業我來監督」，還附上桃園違反勞基法企業近年裁罰金額排行榜，前三名依序是桃園客運600萬、南山人壽530萬、家樂福286萬。

原PO認為這種選舉看板在台灣可以說是前無古人，因為以前的政治人物都無視勞工權益，「整天端的牛肉都是花納稅人的錢去圖利財團，但很多基層勞工被黑心老闆打壓都當作沒看見，只會換來一句你要自立自強啊！」原PO坦言因為政治人物的選舉經費都來自這些企業，所以不管藍綠營都不敢得罪財團。

原PO提到近5、6年，重視勞工權益的氣氛開始抬頭，也開始出現主打勞工權益的候選人，「這也算是社會的進步吧！對照歐美的國家還有工黨專門提出以勞工為對象的政見，台灣的這種候選人值得期待未來的發展，希望台灣可以早日擺脫血汗鬼島的惡名，政府也不要總是講廢話，幫資方不幫勞工」。 選舉看板上出現勞基法違法排行榜。圖擷自 Dcard

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「一次得罪10間公司，好有膽，好喜歡」、「這樣才是選舉廣告，看其他人的廣告只會叫好聽的口號，說自己會做事啦，一起向前進啦，我幹嘛要投你」、「希望全台灣選區都有這種候選人出來，而不是那些藍綠的」、「她能跳脫以往選舉看板那些不實的用語，放上這些真的能稍微幫助勞動階層的資訊就覺得不錯了，至少讓還沒進職場的人避雷」。

另外，也有網友表示，「她在工會期間幫過不少勞工！其實她能選上應該可以幫到很多弱勢族群，但財團可能不喜歡」、「本身是她選區的選民，希望她能上，昨天我們里的中秋晚會，看到那群噁心的老派政客，這種看板才是我們想要的政策和政見目標」、「她還很支持機車路權，現在一堆議員只會喊口號，說會做事之類的，但根本沒有」。