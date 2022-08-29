影／鄭寶清參選壞選局 蘇貞昌指會刺激更支持鄭運鵬

民進前立委黨鄭寶清宣布參選桃園市長，被疑將衝擊民進黨桃園市長提名人鄭運鵬選情，行政院長蘇貞昌今早對此表示，任何動作對選舉當然都會有影響，但他認為，愈是這樣，會愈刺激支持鄭運鵬的人更加努力。

鄭寶清宣布投入桃園市長選戰，打亂民進黨選舉，蘇貞昌今早南下高雄主持旗津過港第二條送水管通水典禮前受訪表示，任何動作對選舉當然都是會有影響，但是愈這樣愈會刺激支持鄭運鵬的人更加的努力。

他說，鄭運鵬久任立法委員，歷練完整、學識豐富，非常地活潑、幽默、有趣，而他承擔重任正是為了建設桃園在做努力。

蘇表示，他過去和鄭運鵬在黨部共事，或在立法院接受鄭運鵬的監督，看到他為灣、為桃園所做的種種努力，相信桃園的鄉親一定會把最好的人才，為桃園的好將來選擇出來。