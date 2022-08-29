竹市綠營沈慧虹發表輝煌主視覺 各行各業女力齊挺

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
民進黨新竹市長參選人沈慧虹今發表競選主視覺設計。圖／沈慧虹提供
民進黨新竹市長參選人沈慧虹今發表競選主視覺設計。圖／沈慧虹提供

民進黨新竹市長參選人沈慧虹今發表競選主視覺設計，以灰、黃色搭配飄動線條，呈現新竹風光和輝煌意象。她說，要帶給竹市明亮歡樂的未來，「新竹光榮我帶頭」，更有世大運滑輪溜冰金牌梁宣旼等各領域女力到場奧援，高喊力挺虹姐。

沈慧虹競選主視覺由新銳設計師田修銓操刀，灰色、黃色搭配線條，跳脫傳統設計，呈現歡樂、輝煌、充滿希望的氛圍。田修銓表示，灰黃與線條希望呈現「新竹的風」，風柔軟堅定的特質，就像沈慧虹「可以乘風而上，也可以逆風而行」，今也公布口罩、帆布袋、徽章、門簾布條等設計小物。

世大運滑輪溜冰金牌梁宣旼、射箭國手郭紫穎、花藝師、律師與各行各業等16位女力也到場力挺。梁宣旼說，她從小在新竹長大，大學畢業回來發現新竹變得很不一樣，像田徑場和動物園都變得越來越美、越來越適合居住，「相信在虹姐帶領下，新竹會變得更好！」

沈慧虹表示，透過主視覺，想傳達「明亮、歡樂」的氣氛，她也強調，選舉比的絕對不是抹黑口水，而是誰能夠帶給市民，更幸福的未來。

沈慧虹說，宣布參選57天來已進行40場地方說明會、15場政策說明，從教育、產業、育兒、舊城，到漁港活化，端出一盤盤的政策牛肉，都是來自過去32年公務員資歷以及推動市政的經驗。

沈慧虹說，她身為台灣鐵路史上第一位女站長，竹市第一位女副市長，而現在她要參選，爭取成為新竹市第一位女市長，將致力為年輕人、女性創造舞台，讓每個人，都有發光發熱的機會。

民進黨新竹市長參選人沈慧虹。圖／沈慧虹提供
民進黨新竹市長參選人沈慧虹。圖／沈慧虹提供

2022大選 新竹市選舉 沈慧虹

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