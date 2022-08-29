傳團隊募款狀況不佳 蔣萬安：認真勤走

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
國民黨台北市長參選人蔣萬安（左）今天前往台北流行音樂中心文化館參觀「吉卜力動畫大師─高畑勲展」，主辦單位聯合數位文創營運長李佳諭（右）特別送上高畑勲展圖錄。記者胡經周／攝影
國民黨台北市長參選人蔣萬安（左）今天前往台北流行音樂中心文化館參觀「吉卜力動畫大師─高畑勲展」，主辦單位聯合數位文創營運長李佳諭（右）特別送上高畑勲展圖錄。記者胡經周／攝影

台北市三腳督選情底定，國民黨台北巿長參選人蔣萬安從5月最早宣布參選，至今3為參選人也都投入選戰，但蔣萬安一度傳出支持度下滑，如今更傳出團隊募款狀況不佳，蔣萬安表示，相較兩位對手，他沒有龐大行政資源和豐沛的經費，但「他們有錢我有雙腳」。

針對傳出團隊募款狀況不佳，蔣萬安表示，相較兩位對手，他沒有龐大行政資源 、沒有這麼豐沛的經費，但「他們有錢我有雙腳」，他將持續一步一腳印認真勤走，提供對於台北市未來相關建設，這段時間他跟許多市民朋友互動，零距離的接觸，瞭解市民所面臨問題，例如居住問題等，他都一一提出解方 。

媒體問及，此次選戰聚焦北桃，傳出民進黨在台北市的操盤人士透露，「若民進黨能拿下台北市，這場縣市長選戰就不算輸」。蔣萬安表示，民進黨對於選舉就是政黨考量，只想到選戰對自己有利的地方，但對他來說，市民才是主是主角，誰能帶領城市大步向前，提供優質市政服務才是市民所期待。

媒體問及，昨天是國民黨全代會他是否有和主席朱立倫討論選情，蔣萬安表示，對於選情平常就有溝通，台北市長這一仗雖然艱困，但他們都很有信心。

蔣萬安今參觀「吉卜力動畫大師高畑勲展」，蔣萬安表示，他印象最深的作品螢火蟲之墓也是出自高畑勲，還有很多作品都耳熟能詳的作品，像是龍貓、神隱少女等，他都很喜歡跟孩子一起看。今天來也看看北流文化館開幕第一場國際展覽，希望未來在推動活動時能讓節目更多元性，舉辦更多國際大型展覽，把北流打造產業聚落，培養人才，讓台灣重新站上華人流行音樂不敗地位。

2022大選 蔣萬安 台北市長

延伸閱讀

影／陳時中搶年輕票 蔣萬安：年輕人最在乎誠信

藍營告疫苗採購圖利 陳時中：讓司法調查是好事

影／蔣萬安參觀高畑勳展 希望北流未來辦更多大型展

黃珊珊拋居住正義政見 蔣萬安：民眾不樂見柯規黃隨

相關新聞

競逐6都市長 4人登記搶頭香

年底九合一選舉昨天起至九月二日開放參選人辦理參選登記，截至昨天統計，全台廿二縣市長，已有十四人完成登記。六都部分，台北市...

台中選舉登記…蔡其昌搶頭香 盧秀燕要壓軸

年底選舉昨起開放登記，民進黨台中市長參選人蔡其昌昨首日登記，競總主委蘇嘉全、綠營立委、議員都到場，團結拚勝選。蔡其昌批評...

選舉開跑 周春米完成登記

年底選舉正式開跑，民進黨屏東縣長參選人周春米昨天完成登記，期許能成為屏東首位女縣長。國民黨縣長參選人蘇清泉、時代力量縣長...

蔣萬安推與日交流 盼向東京馬拉松取經

國民黨台北市長參選人蔣萬安今與日本東京大學專家學者交流，盼台北成為國家面向世界的窗口，就連近來他發表的體育政策，其中一項...

宜蘭選舉登記首日 民眾黨陳琬惠、無黨籍陳秋境選縣長

宜蘭地方公職人員五合一選舉登記第一天，縣長參選人有民眾黨陳琬惠、無黨籍陳秋境2人登記、參選縣議員有4人登記、參選鄉鎮市長...

選舉小物夯琳琅滿目 這款用錯卻讓中市參選人暴紅

年底選舉，參選人祭出「小物」口罩、面紙及菜瓜布不勝枚舉。網路近日流傳一段抖音影片爆紅，有人上洗手間以為自己拿選舉面紙隨身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。