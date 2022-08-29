傳團隊募款狀況不佳 蔣萬安：認真勤走

台北市三腳督選情底定，國民黨台北巿長參選人蔣萬安從5月最早宣布參選，至今3為參選人也都投入選戰，但蔣萬安一度傳出支持度下滑，如今更傳出團隊募款狀況不佳，蔣萬安表示，相較兩位對手，他沒有龐大行政資源和豐沛的經費，但「他們有錢我有雙腳」。

針對傳出團隊募款狀況不佳，蔣萬安表示，相較兩位對手，他沒有龐大行政資源 、沒有這麼豐沛的經費，但「他們有錢我有雙腳」，他將持續一步一腳印認真勤走，提供對於台北市未來相關建設，這段時間他跟許多市民朋友互動，零距離的接觸，瞭解市民所面臨問題，例如居住問題等，他都一一提出解方 。

媒體問及，此次選戰聚焦北桃，傳出民進黨在台北市的操盤人士透露，「若民進黨能拿下台北市，這場縣市長選戰就不算輸」。蔣萬安表示，民進黨對於選舉就是政黨考量，只想到選戰對自己有利的地方，但對他來說，市民才是主是主角，誰能帶領城市大步向前，提供優質市政服務才是市民所期待。

媒體問及，昨天是國民黨全代會他是否有和主席朱立倫討論選情，蔣萬安表示，對於選情平常就有溝通，台北市長這一仗雖然艱困，但他們都很有信心。

蔣萬安今參觀「吉卜力動畫大師高畑勲展」，蔣萬安表示，他印象最深的作品螢火蟲之墓也是出自高畑勲，還有很多作品都耳熟能詳的作品，像是龍貓、神隱少女等，他都很喜歡跟孩子一起看。今天來也看看北流文化館開幕第一場國際展覽，希望未來在推動活動時能讓節目更多元性，舉辦更多國際大型展覽，把北流打造產業聚落，培養人才，讓台灣重新站上華人流行音樂不敗地位。