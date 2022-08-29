林佳龍痛批新北社宅政策 市府強力回擊

民進黨新北市長參選人林佳龍昨日在臉書貼文質疑新北市府社宅政策。新北市城鄉局長黃國峰回批，林佳龍的社宅政策才是完全不用心，只會複製貼上，稱林佳龍才是全台第一個賤賣社宅用地的鼻祖，不要因心虛就試圖把賣社宅的髒水往新北市府身上潑，指控要有證據，別隨意栽贓。

黃國峰表示，今年六月間仍在爭取民進黨台北市長提名的林佳龍，就曾提出台北再蓋兩萬戶社宅、捷運週邊3000戶的政見，如今來到新北又將「再蓋2萬戶、捷運週邊至少3000戶」的社宅政見全文照搬。雙北在人口、區位、都市發展紋理等條件完全不同，林佳龍直接把在台北沒上完的12堂課複製貼上，連為新北市量身打造社宅政策的誠意都沒有，敷衍得令人吃驚。

黃國峰指出，林佳龍再三指控新北假造萬戶社宅，但新北社宅取得方式與興辦地點明明皆有憑有據，攜手中央與民間力量，長期規畫至少4.5萬戶，是超過百處基地累積堆疊的紮實數量，與林佳龍從台北12堂課裡複製貼上又不知蓋在哪的2萬戶社宅不同。

至於把包租代管、租金補貼算入社宅數量被指控「是魚目混珠的矇騙說詞」，黃國峰則說．林佳龍的這則臉書貼文不知道是不是小編又自作主張、文字表達不夠精確？蔡英文總統的20萬戶社宅目標裡，有8萬戶就是林佳龍口中「魚目混珠」的包租代管，今年中央還投入300億元做「擴大租金補貼專案計畫」，相信中央也不可能矇騙。對民眾而言，所有的政策支出都是來自納稅人的錢，中央、地方本就承擔不同分工與角色，新北與中央在社宅合作愉快，奉勸林佳龍搞清楚狀況與法令、不要隨口胡說八道。

另外，針對連日遭控賣板橋社宅一事，黃國峰表示，板橋區民權段公辦都更的分回房舍，早在今年6月已對外說明「沒有要標售」，一切循程序逐步驗收點交，目前仍在實施者修繕階段，近日卻被刻意加油添醋、冷飯熱炒，指控即將標售，根本莫名其妙，林佳龍當初賣台中北屯社宅用地時需要上網公告、依法實價登錄，新北市府若真標售哪能不公告？請林佳龍不要成日造謠，連政府機關依法行政的基本倫理都不放過。

黃國峰說，既然參選新北就請好好了解新北，作為新北市民的自己樂見有更多好的政策在新北實現，但林佳龍宣布參選已近2個月、距離投票日也不到100天了，卻還在張飛打岳飛、總是講錯話，一下把八里講成萬里、一下把蘆洲的鴨母港溝搬到板橋，市府團隊有時還得先澄清他的烏龍再回應他的錯誤，實在莫名奇妙，市民的支持值得候選人用心爭取，奉勸林佳龍參選人多做功課、少噴口水，新北市的1032里記不住，至少把新北29區記熟。