不斷更新／九合一大選今起受理參選登記 全台22縣市決戰名單一次看

2022年九合一選舉於今天起登記，隨著距離11月26日選舉日期愈來愈近，藍綠白三黨參選人大致底定，其中台北、桃園是這次「關鍵戰場」，國民黨主要目標攻下北市與桃園；民進黨則把拿下北市視為選戰沒輸的底線；民眾黨主攻北市、桃園與竹市，要吸引討厭藍綠選票，各方都有輸不得的壓力。聯合新聞網替大家整理最完整的「參選登記名單」，並且持續更新。

中央選舉委員會發布九合一選舉登記公告，自今年8月29日起至9月02日止，由各地選委會受理候選人登記，依公職人員選舉罷免法規定，登記為候選人時，應備具選委會規定的表件及保證金，經政黨推薦的候選人，只能由一個政黨推薦，繳交的推薦書也以一個政黨推薦為限。

▌延伸閱讀：

【整理包】整理包／百里侯派誰爭霸？選戰倒數百日 看各黨22縣市長提名