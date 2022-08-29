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與宋楚瑜同台搶藍票？ 黃珊珊：好酒沉甕底

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
黃珊珊今天赴中山區提出居住正義3.0政策。記者林麗玉／攝影
黃珊珊今天赴中山區提出居住正義3.0政策。記者林麗玉／攝影

台北市前副市長黃珊珊昨天正式宣布以無黨籍身分參選北市長，不過參選記者會卻不見親民黨主席宋楚瑜，引發外界聯想不斷。黃珊珊今天回應，時間還很長，比賽才剛開始，好酒沉甕底，當然爭取所有人支持，不是只有誰誰誰，當然會爭取全民所有人支持。

對於接下來會不會與宋楚瑜同台？黃珊珊說，參選當然都會邀請，但剛好人家有事，這本來就是很正常不過的事情。

黃珊珊今天赴中山區提出居住正義3.0政策，媒體也問黃珊珊參選主視覺，是用民眾黨的蒂芬尼藍、還有紫色等顏色組成，媒體問黃為何會選紫色？黃珊珊說，這兩個顏色搭起來還蠻調和的，很特別，不會是單一顏色，其實還有大量白色。

黃珊珊說，她的參選主視覺就是曲線柔和，尤其她是女生，政治不需要這麼剛硬，可以互相柔和，有柔軟度，大家都能夠融合在一個舒服的環境，裡面大部分是白色，至於選紫色，是因為顏色調起來很漂亮。「大家都在想顏色，代表的政治含義，台灣是彩色的，你想要用什麼顏色，就用什麼顏色。」

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2022大選 黃珊珊 宋楚瑜 台北市長

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