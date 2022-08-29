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9月1日登記 柯志恩：討厭民進黨氛圍正在醞釀

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩今天上廣播節目接受王淺秋專訪，談高雄市長選戰、論文門、中介法等話題。翻攝自廣播「千秋萬事」直播畫面
國民黨高雄市長參選人柯志恩今天上廣播節目接受王淺秋專訪，談高雄市長選戰、論文門、中介法等話題。翻攝自廣播「千秋萬事」直播畫面

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天接受媒體人王淺秋廣播節目專訪，她說，林智堅論文門、中介法等因素， 民間一股討厭民進黨氛圍逐漸成形 ，聲音慢慢浮現，她預估選情9月底、10月左右會加溫。

林智堅論文門、中介法等議題牽動選戰攻防，柯志恩說，這兩件事都讓年輕人有相對剝奪感，加上持續發生的停電事件等，民怨正在累積。柯表示，整體來說，南部目前選情還是冷，預計9月底才會加溫，「可能網軍目前集結在桃園，還沒下放到高雄」。

柯志恩感嘆，她在高雄不管講任何話，都被綠營人士扭曲打成「草包」，酸她是韓國瑜2.0、台北看天下，「我完全可感受到鄭寶清的委屈」。王淺秋接話說， 這是民進黨一貫人身攻擊套路，「就是韓國瑜模組 」。

王淺秋指出，有網路民調說陳其邁支持率約6成，問柯怎麼看？柯志恩說，若陳其邁支持度高達6成，照理說已經可躺著選，不需要對她的言論，馬上要求市府局處反擊。

「頭都洗下去了，已經退無可退了，沒什麼好怕的」柯志恩說，選戰倒數不到3個月，不可否認陳其邁施政2年來防守得很好，陳其邁老是把2年拚4年掛嘴邊，韓國瑜執政1年2個月貢獻不少，許多人還感念韓團隊。

今天起九合一選舉參選人辦理登記，柯志恩預計9月1日完成登記作業，王淺秋問她會找誰陪登記，是否邀黨主席朱立倫陪登記助陣，柯表示「不會啦，主席很忙」，柯透露，原本想一個人登記，身旁有些人覺得不行，登記日會找高雄在地議員、競選團隊陪伴，「應該還是滿大陣仗的」。

柯說，6月29日披掛上陣後，一開始在高雄衝刺陸戰沒太多人關注，很多人還以為她是男生，最近在市場掃街時，愈來愈多市井小民來送暖打氣，並告訴她「我們生意做得很辛苦，希望妳能翻轉」。

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天上廣播節目接受王淺秋專訪，談高雄市長選戰、論文門、中介法等話題。翻攝自廣播「千秋萬事」直播畫面
國民黨高雄市長參選人柯志恩今天上廣播節目接受王淺秋專訪，談高雄市長選戰、論文門、中介法等話題。翻攝自廣播「千秋萬事」直播畫面
國民黨高雄市長參選人柯志恩今天上廣播節目接受王淺秋專訪，談高雄市長選戰、論文門、中介法等話題。翻攝自廣播「千秋萬事」直播畫面
國民黨高雄市長參選人柯志恩今天上廣播節目接受王淺秋專訪，談高雄市長選戰、論文門、中介法等話題。翻攝自廣播「千秋萬事」直播畫面

2022大選 高雄市長 柯志恩

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