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為徐定禎站台 蔡總統：苗栗需要一個有財政紀律的縣長

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
總統蔡英文（中）今天為縣長參選人徐定禎（左）、通霄鎮長參選人杜文卿站台，認為這次選舉是苗栗最有機會翻轉的一次。記者范榮達／攝影
總統蔡英文（中）今天為縣長參選人徐定禎（左）、通霄鎮長參選人杜文卿站台，認為這次選舉是苗栗最有機會翻轉的一次。記者范榮達／攝影

民進黨在苗栗縣從未執政過，總統蔡英文今天為縣長參選人徐定禎、通霄鎮長參選人杜文卿站台，推薦徐是理財專家、杜親民為民眾發聲，這次選舉是最有機會翻轉的一次，中央地方連線，中央可以大量投資苗栗建設。

苗栗縣是民進黨台灣西部唯一沒有執政縣市，縣長選舉推出徐定禎，國民黨則是分裂，黨提名謝福弘，縣議會議長鍾東錦也勢在參選，蔡總統今天到苗栗市、通霄鎮等地，數度強調這次苗栗最有機會翻轉，一定要團結所有力量。

蔡英文總統到通霄鎮徐定禎、杜文卿聯合競選總部，為杜授戰旗，現場支持人呼口號，氣氛相當熱烈，蔡總統說，徐定禎是理財專家，接任頭份鎮長時，公庫負債6000萬元， 卸任頭份市長時，轉虧為盈3億元，這也是苗栗最需要的，需要一個會理財、有財政紀律的縣長。

至於她與杜文卿從杜擔任立委時就已認識，杜經常仗義直言，有時對公部門有時候語氣比較強勢，但代表杜很努力跟用心幫民眾發聲，尤其杜在苑裡鎮長任內，清明草墓時節，公所還會超前公墓掃草，展現親民貼心的一面。

蔡英文說，新的科技業已經進來苗栗投資了，這是苗栗有史以來最好的發展機會，選對的人，中央、地方一條線，中央可以大量投資苗栗，地方更有效率執行建設，翻轉苗栗縣政府給人赤字、財政不好的刻板印象。

總統蔡英文（左）今天到苗栗縣通霄鎮徐定禎、杜文卿聯合競選總部，為杜授戰旗。記者范榮達／攝影
總統蔡英文（左）今天到苗栗縣通霄鎮徐定禎、杜文卿聯合競選總部，為杜授戰旗。記者范榮達／攝影

2022大選 苗栗縣選舉 徐定禎 蔡英文 杜文卿

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