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國民黨全代會閉幕！ 朱立倫：2022須撥亂反正 2024才能重返執政
國民黨第21屆第2次全代會下午舉行閉幕典禮，黨主席朱立倫致詞時表示，年底選舉這是國民黨最關鍵的時刻，「2022我們必須要撥亂反正，2024我們才有機會重返執政」，如果只想到自己，只有自私，國民黨不會有未來，只有大家共同為大我來努力，國民黨才有共同的未來。
朱立倫表示，國民黨必須提出中道、理性、穩健、務實的候選人，所有的政策主張必須跟民意結合在一起，不能偏頗，不能偏私、不能走極端，不能走偏鋒。面對民進黨掌握無限執政資源、媒體力量、網軍等各種方式打壓抹黑攻擊，國民黨一定要戒慎恐懼，任何一個地方都要小心謹慎。
對於黨代表批評朱立倫「亂提名」，朱立倫則喊話，黨內同志或有不同意見，但是已經提出來的候選人，全體就是要團結一致，只有團結才能勝選，只有團結才能成功，「我們大家一起努力好不好？」
朱立倫說，國民黨親美、友日，但重視兩岸關係，希望和陸，讓兩岸持續對話交流，這是大方向，「我們有意見、有批評可以，但是不要忘了，我們國民黨永遠是中華民國派」，永遠堅持要中華民國好、台灣好，不會改變。也許過程會受到一些批評、攻擊，但他有這個的責任要面對所有的壓力，這就是國民黨先聖先賢前輩們走出來的路。
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