藍全代會棒球風 強棒出擊介紹候選人

今年國民黨全代會滿滿棒球風，總教練朱立倫率領22位縣市長候選人登場，強棒出擊！國民黨在28日舉行全代會開幕式，以棒球為主題，還邀請啦啦隊表演高難度動作，底下的黨代表與黨職人員也拿著應援加油棒揮舞，現場好不熱鬧。各縣市長候選人出列時都手握黨主席朱立倫授予的藍營最強棒並揮舞，象徵年底選舉全壘打。

國民黨本次全代會主軸為「為人民拚好日子」，朱立倫將22位候選人與他還有所有黨員一起，將國民黨比喻為一支棒球隊說，整個團隊在年底的九合一選舉要團結戰鬥、不怕困難，「為人民拚好日子」。

啦啦隊熱情表演

國民黨全代會28日早上在龜山林口體育館盛大開幕，全台各地的黨代表都參與盛會，前主席吳伯雄、馬英九、吳敦義與江啟臣出席相挺，全代會一開始就由青春洋溢的啦啦隊帶來後空翻、踢腿、旋轉、跨跳、騰翻、拋投等高難度動作，讓現場黨員目不轉睛。

由於全代會主題緊扣棒球，因此黨員也人手一支職棒常見的加油應援棒，隨著啦啦隊的動作與音樂，跟著節拍打了起來。等啦啦隊跳完舞後，隨即迎來國民黨22位地方縣市長候選人的誓師大會，每位候選人在上台前皆由總教練、黨主席朱立倫親自授予「藍營最強棒」，並在主持人、立委洪孟楷與參選台北市議員的柳采葳的倒數聲中，揮出勝利的一擊。

藍候選人強棒出擊

每個候選人揮棒各有特色，其中就屬台南市長候選人謝龍介動作最為標準，他在揮棒時還用棒子指向會場遠方的三個方向，象徵年底選戰一定會打出勝利的全壘打；最後壓軸的台北市長候選人蔣萬安與新北市長侯友宜，動作也是候選人中最標準的。

【更多精采內容，詳見 】