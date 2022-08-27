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蔣萬安內湖後援會成立 喊出「內湖贏、台北市就贏」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨台北市長參選人蔣萬安內湖後援會上午舉行成立大會。記者楊正海／攝影
國民黨台北市長參選人蔣萬安內湖後援會上午舉行成立大會。記者楊正海／攝影

國民黨台北市長參選人蔣萬安內湖後援會上午舉行成立大會，據國民黨內部民調，蔣萬安在南港雖然領先對手陳時中、黃珊珊，但在內湖卻輸給陳時中。北市黨部和蔣萬安，上午在內湖後援會成立大會上，都喊出「內湖贏、台北市就贏」。

蔣萬安在造勢大會中說，內湖是台北市長選戰最關鍵一區，年底三腳督，「內湖贏，萬安就可以贏、台北就可以贏 」，拜託再拜託支持「正藍軍」。

台北市黨部主委黃呂錦茹表示，據黨部內湖民調，蔣萬安小輸陳時中，在誤差範圍內，南港贏陳時中，黃珊珊都排第三。除了對港湖有信心，對於全市里長，有272位黨籍里長，有把握當選260位。

黃呂錦茹在內湖造勢大會中也指出，內湖是人口最年輕的行政區，雖然這幾年台北市人口下滑，但唯有內湖人口不減反增，部分原因是內科，且內湖年輕人口占了35%，成台北市最年輕的行政區，需要一個年輕的市長來帶領。

蔣萬安也指出，過去8年看到台北市建設停滯，今年經濟學人知名國際機構所做全球宜居城市評比，台北市第53名，比前一年下滑20名，北市光彩不再，不再發光變得黯淡，國內六都滿意度評比，北市也敬陪末座，他感到非常不平、不捨。

他說，這8年下來大巨蛋沒有完工，8年沒有一條捷運、社會住宅跳票、都更速度牛步，代表主政者沒用心，市府團隊找不到方向，未來他有信心包容多元公私協力，打造共榮的台北市。

蔣萬安也批對手陳時中，政治防疫，疫苗採購黑箱，封存採購疫苗30年不讓大家看， 封存30年不願意讓外界知道採購過程，人民只想知道一劑採購多少，卻要等陳時中100歲才會解密，令人無法接受。

蔣萬安也承諾，內湖是北市未來發展的指標，民眾對交通問題感受很深，當選市長，2年內，捷運東環段馬上動工， 民生汐止線中央核定後盡速動工，當成最優先的交通建設，不會像柯P說的是盲腸線。

2022大選 蔣萬安 陳時中 台北市選舉 台北市長

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