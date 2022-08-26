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是否參選桃園市長？ 鄭寶清親口曝：8月底前有答案

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨前立委鄭寶清接受廣播節目「千秋萬事」專訪。記者朱冠諭／翻攝
民進黨前立委鄭寶清接受廣播節目「千秋萬事」專訪。記者朱冠諭／翻攝

民進黨在徵召桃園市長參選人風波不斷，導致林智堅退選、鄭運鵬接棒，然而此番決定卻使得原先民調呼聲高的鄭寶清不滿，也讓許多人好奇他是否會決定是否自行參選，鄭寶清也表示自己正「天人交戰」。

鄭寶清在26日接受廣播節目《千秋萬事》專訪，對於參選，他表示這幾天「天人交戰」，不僅沒辦法睡覺，就算睡了也會醒來，並表示自己最大的期待是「台灣真的有良知」，鄭寶清也補充，他8月底前會做出最後決定。

主持人王淺秋追問參選一事，鄭寶清則回覆，有在電視上看到名嘴說副總統賴清德挺自己，然而實際上沒有這回事。鄭寶清也澄清，他和賴清德很熟，有互相聯絡跟關心，但他在競選總部大型看板寫了「信賴」兩字卻被要求撤下，鄭寶清表示「信賴」僅是因為清廉勤政得到鄉民「信賴」，所以讓他相當無奈，意外造成各方誤會賴清德支持鄭寶清參選，其實僅是因賴清德關心桃園、台灣未來。

鄭寶清也抨擊此次民進黨中央全用指定徵召參選的方式，並接著質疑，未來總統是否也可以用指定的方式決定，他嗆這已「違反民主法治」。鄭寶清也說明，在被告知鄭文燦、鄭運鵬、林智堅協調好了後，他立刻認為這樣的「密室協商」不是公平社會，並希望台灣有真的民主法治。

而外界盛傳鄭寶清可能與民眾黨合作，鄭寶清也澄清「我們跟民眾黨沒有合作的空間」。但鄭寶清強調，只要清廉勤政、愛鄉土的人，大家都能站一起，能夠為台灣民主法治站一起。所以心中有台灣、人民、桃園都可以合作。

鄭寶清也強調，若最後決定參選的話，最重要意義是「刺激台灣民主發展」，如果在這次戰爭裡面，人民可以認同自己，且在沒有政黨奧援的狀況下還可以選贏，即表示「台灣可以走向正道」。

2022大選 桃園市長 鄭寶清

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