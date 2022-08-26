陸禁台農漁產 Kolas：不應被中國養套殺

花蓮縣長徐榛蔚今天指出，裴洛西訪台事件衝擊兩岸關係，導致文旦等農產品先後遭中國暫停進口，農民受創。民進黨花蓮縣長參選人Kolas表示，中國不是唯一解方，不應被中國養套殺。

中國大陸去年起先後禁台多項農漁產品，國民黨立委傅崐萁今天於立法院召開記者會，邀集雲林縣長張麗善、徐榛蔚及台東縣長饒慶鈴共同向蔡政府喊話，盡快提出實質性、具體性措施，包銷、認購、補貼、補助及收購等方案，真正幫助農漁民，減少損失。

徐榛蔚指出，以文旦為例，過去全台每年約4000公噸至5000公噸文旦出口中國，其中花蓮縣的文旦就有2500公噸以上；今年因為美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台事件衝擊兩岸關係，花蓮文旦回到台灣市場，很多貿易商棄單，盤商也壓低價格，悲慘的是農民。

Kolas Yotaka透過臉書貼文指出，當共機不斷飛越中線、戰艦逼近花蓮外海的同時，花蓮縣長、花蓮唯一的一席立委，非但沒有譴責中國對台灣無預警的經濟制裁，反而怪裴洛西支持台灣，說文旦賣不出去都是裴洛西害的。

Kolas貼文指出，徐榛蔚、傅崐萁拿著農民辛苦栽種的柚子，替中國說話，還繼續罵自己的政府，稱還不快把所有的東西繼續賣到中國去等，是本末倒置、啼笑皆非。

Kolas指出，審計部審核2021年花蓮縣政府總決算，農業業務的預算用不完，執行率不彰，要求保留款超過新台幣上億元，保留比率高達21.81%，花蓮縣政府預算執行力不足，預算用不完，就不能說自己是受害者。

Kolas表示，農民沒有顏色，面對農業應跨政黨、跨世代、跨族群解決共同問題，雞蛋不放同一個籃子，「不能讓我們的柚農繼續被中國養、套、殺」。

Kolas提出3點主張，分別為中國不是唯一解方；未來4年，積極開發新加工技術、冷鏈技術、開發日、美、歐新市場； 雞蛋不放同一個籃子，才是真出路。