林佳龍赴中和碧河宮參拜 萬大線自救會長陳情工程延宕

民進黨新北市長參選人林佳龍今至中和碧河宮參拜，提出不少市政願景，當中也聚焦中和交通建設，剛巧碰上捷運萬大線自救會長黃玉蓮上前陳情，表示捷運施工延宕影響居民居住品質及店家營業；林佳龍表示，市府應該苦民所苦，這不用等到捷運完工，透過系統可以先做調整，減少帶來的傷害。

黃玉蓮表示，捷運萬大線行經中和連城路，早在8年前就動工，但卻沒依照預定工期完工，甚至有長達1年處於停工狀態，周遭居民環境受到影響，商家營業也辛苦。

像是工程圍籬非常寬，導致道路縮減，影響用路流暢度及安全，周圍商家也被擋住，苦不堪言，這8年有倒閉也有關門的，如今預定工期2025年完工是不可能的事。

黃玉蓮還說，主要施工路段連城路沿線將近200公尺的住家，被工程噪音及震動影響，有些店面騎樓地層下陷，還很多窗戶被震到歪斜，無法關上，牆壁也因此龜裂，卻也沒單位積極處理或提出方案。

立委江永昌也說，連城路不少民眾受到影響，陷入交通黑暗期，希望要盡快完工與解決民眾困擾，中和交通有許多需要解決的，像碧河宮旁連城路261巷位於瓦磘溝旁，本來只有單邊通行，造成民眾不便，市府也不管，後來他也爭取雙邊通行。

林佳龍批評，雖然是台北捷運施工，但只要跟新北市民有關的事情，就是新北市長的事情，應該要急民所疾、苦民所苦，其實現在只要用軟體程式輸入，就可以知道施工情況，研判哪段路可以縮減施工圍籬，這不用等到市長上任，現在就可以做。