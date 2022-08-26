美女參選人拚了！大長腿「平鎮林志玲」教擺拍 露胸高喊「愛台灣」

年底登場的九合一選舉將在8月29日開放登記，近來各路參選人無不努力增加曝光度，提高脫穎而出的機率。台灣民眾黨首度在桃園市平鎮區提名的市議員參選人曾妍潔，就以曾任模特兒的姣好身材博取版面，不僅放送修長美腿，甚至解衣微露酥胸。

平鎮區今年老將新秀相爭，選情相當激烈。首度投入選戰的曾妍潔目前任職於桃園市政府建管處建照科，頂著台大環工博士、高考二級公務員光環，打出建築、能源、環境專長，以居住正義、淨零碳排放等課題，爭取選民認同。

身高177公分、在黨內有「平鎮林志玲」之稱的曾姸潔，當過業餘模特兒、車展皇后，曾在臉書透露外婆是荷蘭混血兒，所以身形比較「大隻」，綽號叫「大姸」。確定參選之後，她也開設TikTok帳號跟選民互動，除了暢談理念，還利用自身經歷與外貌優勢，特地拍了兩支影片傳授「擺拍」技巧，教網友如何拍出模特兒級美照。

影片中可見她穿著短裙、短褲秀出美腿，不惜冒著可能走光的風險教大家如何拍出逆天長腿，甚至還解開扣子讓白色襯衫形成深V開口，大方露出「事業線」，最後更撫胸喊出「愛平鎮、愛台灣」，十分性感。

吸睛的「擺拍」教學影片貼出後果然達到擴散效果，吸引許多網友轉傳分享，不過並非所有人都認同她的做法，不少人留言質疑「只有我覺得像一個網紅？」、「這是議員候選人嗎？這樣沒問題嗎？」、「選美還是政治，搞不懂」、「到底是要當政治人物還是網紅藝人？」。

曾姸潔也在一則「這跟政治有什麼關係？」的留言下方回應：「因為曾經身為模特兒，所以除了在議題論述外輕鬆一下，教大家怎麼擺pose，拍美美的照片。」也有網友正面看待，「很有趣，至少我知道妳是誰了」、「也好啦！讓議會有美感一點！」。

今年桃園市平鎮第8選區參選爆炸，包括民眾黨的曾姸潔在內，還有國民黨黃敬平、舒翠玲、陳羽凡、陳韋曄4人，民進黨楊家俍、劉仁照、王珮毓3人、時代力量朱哲成1人、無黨籍高宇彥1人，總共10人搶6席，戰況難料。