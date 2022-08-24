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蔡適應駁門神指控 反問鄭麗文、李德維另一半也同標準？

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
蔡適應駁門神指控，反問鄭麗文、李德維另一半同標準嗎。記者游明煌／攝影
蔡適應駁門神指控，反問鄭麗文、李德維另一半同標準嗎。記者游明煌／攝影

國民黨立院黨團昨指控，民進黨基隆市長參選人蔡適應服務處副主任劉文德，其兄弟公司承攬台灣自來水公司許多維修接管工程，得標總金額高達1億元，有瓜田李下之嫌。蔡適應立委今天反問指控的立委鄭麗文和李德維，兩人的「另一半」，有採同樣的標準嗎？不需要潑髒水。

蔡適應今邀請台灣自來水公司第一區管理處，就基隆市中山區美之國社區高地供水改善工程說明進度，以及了解社區住戶用水的改善狀況，市議員張秉鈞、德和里長曾聖為、美之國社區主委彭慶麟、市議員參選人施偉政也在現場了解狀況。

蔡適應表示，美之國社區500餘戶的用水歷經他和社區管委會、地方民意代表努力，終於在去年底開始施作，期盼完工後居民能免受水壓不足、缺水之苦。

媒體詢問昨天藍營指控，蔡適應回應說，受指控公司發出聲明，該公司沒有政治人物的參與，自來水公司也發出聲明，自來水的工程不是只有那間公司投標，有許多公司一起投標，這些公開招標的工程都是可供大眾檢視，也沒有政治人物的關說、關切。

蔡適應提到，鄭麗文的先生曾擔任上市櫃公司獨董，該公司於民國108年承包法務部將近23億元的工程，他是不是也可以懷疑鄭麗文是該上市櫃公司的門神？同樣的，李德維委員的太太開設科技公司，長期承攬中華電信業務，他難道也可以懷疑李德維是該公司的門神？同樣的道理和標準，這樣的指控若能成立，鄭麗文和李德維兩位不更瓜田李下？

美之國社區的高地供水改善工程，在去年底發包、總預算3368萬元，由廣躍工程有限公司施作、盛禹工程顧問公司監造，將汰換美之國社區的老舊管線，建置新的加壓設施和受水設備。

社區主委彭慶麟表示，過去美之國社區漏水嚴重、水壓常常不足，在申請自來水公司的「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」後，開始汰換管線、重新設置相關設備，特別是漏水問題，目前已從共同分擔漏水度數59度、下降到24度，他今日向蔡立委和水公司反應水壓問題，希望可以因地制宜再增加加壓設備，讓整個社區水壓能夠穩定，漏水狀況能在改善完成後降至0度。水公司允諾改善。

2022大選 蔡適應 基隆市選舉

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