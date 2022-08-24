《勤政立委專訪系列6》從台商、三寶爸到立委 邱臣遠樂在其中

自台商身分轉換跑道變成立委，民眾黨立委邱臣遠過去的經商經驗讓他更容易監督疫情紓困、企業缺工等議題；作為「三寶爸」的邱臣遠也持續關注低薪、高房價等議題，盼打造適合下一代居住的島嶼，他並透露「（休閒時刻）能陪伴小朋友成長就是自己最放鬆的時刻」。

邱臣遠過去在商界著有建樹，曾擔任世界台商聯合總會秘書長、青商會長等職位，更榮獲海外十大傑出青年。轉戰立委後，他更連續數個會期都獲得公督盟「優秀立委」的評鑑，牆上更是整齊掛好四張公督盟的獎狀。至七月以來，他共開了超過17場記者會，包括國防安全、海外詐騙到少子女化等議題，無不遺漏。

開柬埔寨的第一槍

過去跟東南亞台商密切交流的經驗，更讓邱臣遠接獲不少台商的陳情，他也是在國內揭露柬埔寨詐騙事件的第一人。邱臣遠說，現在柬埔寨詐騙事件鬧得風風雨雨，但其實自己於5、6月就收到許多陳情，更跑了一趟東南亞了解狀況。

談到他首度揭露柬埔寨詐騙事件時，似乎沒有引發媒體高度關注時，他說，柬埔寨的治安狀況其實相當混亂，台商安全飽受威脅，更不願意高調現身說法。從這個立場去考慮，記者會重點不在於聲量，而在於引發政府的實際作為。他微笑表示，還是很開心能「起個頭」，讓政府意識到詐騙事件的嚴重性，並成立院級小組因應。

他強調，政府要「源頭管理、預防被騙、嚴加查緝、迅速救援」，如教育部應加強對社會新鮮人求職的宣導；人力銀行要協助揭露這些諮詢；政府應建立搜救小組，並打擊台灣的源頭人蛇集團，才能有效制止類似事件再發生。

從台商到立委

邱臣遠過去是越南台商，以政治素人的姿態轉戰政壇，而今中小企業與台商依舊是他長期關注的焦點。他在訪談時仍有股商人的氣息，宛如化身談判桌上坐得直挺挺的老闆。

他說，自己投入立委時，就表示要規動「台商科技化、產業數位化、青年國際化」，曾在疫情期間召開多場記者會，爭取百工百業的紓困補助。此外，面對缺工議題愈來愈嚴重，過去有大量移工的東南亞也開始缺人，認為政府要意識到趨勢改變，強調「留住人才」是未來重要的焦點。

他也表示，過去在產業界關注的議題多半是金融經貿的議題，最多延伸到外交，但投身公共服務之後，面對到許多基層民眾的痛瘡。他指出，自己雖然是產業出身，但到了立委的位置後，發現國家的經濟果實沒有合理分配等狀況，更加關注基層與弱勢的處境，強調「民眾的小事就是我們的大事」。

三寶爸桌上的小坦克

被問到，繁忙的立委工作會不會讓自己沒有休息時間時，邱臣遠原本正襟危坐的身姿，也逐漸放軟。他笑著表示，休閒時間最大的樂趣就是跟家中三個小朋友玩，無論是練鋼琴、拉小提琴或出去踏踏青，只要「陪伴小朋友成長就是自己最放鬆的時刻」。





作為三寶爸的邱臣遠也持續關注低薪、高房價等議題，盼打造適合下一代的島嶼。他更透露，休閒時刻能「陪伴小朋友成長就是自己最放鬆的時刻」。（邱臣遠提供）

邱臣遠於3月轉戰立法院外交及國防委員會，他辦公室中的小桌子上，放有一台66坦克與CW-24聯型戰鬥車的模型，與他在立法院辛勤問政的形象重疊在一起。他說，看著俄烏戰爭爆發，加上近期台海關係持續緊張，「國防安全問題離我們的生活愈來愈近」，相關軍購預算、戰力整備與全民國防，也是自己關注的重點。

他進一步說，隨著中美對峙加強，台海危機更加深兩岸的對立，經貿市場不能只是倚重中國市場，且在政府新南向政策下，東南亞市場變得愈來愈重要，要投入更多資源強化經貿連結與文化互動，同時也要提高對高汙染、高耗能產業的警覺，進行「精準的產業資源投放」。





表：簡嘉佑／台灣醒報

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