蔣萬安行腳首站赴大同區 列傳統市場5大方向

年底台北市長三腳督選戰將至，國民黨台北市長參選人蔣萬安啟動行腳行程，今日由大同區作為第一站。他一早赴蘭州市場拜票，並對傳統市場提出打造區域特色、塑造國際等級、滿足衛生便利、鼓勵餐飲創業、恢復市長跟公有市場座談等五大方向。

蔣萬安表示，為將台北市建立為亞洲魅力城市，傳統市場的升級與改造，是一大重點，如同京都錦市場、大阪黑門市場、首爾通仁市場及東京豐洲市場等，既繁華又充滿特色，讓傳統市場不只滿足民生採購需求，更符合現代生活美學的存在，因此他提出五大具體方向。

蔣萬安表示，以蘭州市場為例，作為大同區最重要的傳統市場，我們可以融入大同區的發展背景跟文史特色，透過社區營造的力量，結合社區需求、文史工作、攤商需求三方面的溝通，重新定位，吸引新的國內外客源。

蔣萬安表示，許多台北的傳統市場，早具有國際觀光等級的地位。透過評選、競爭、改造及重點行銷，培力出更多吸引國際觀光人潮到訪的傳統市場，讓台灣傳統美食變成國際觀光客舌尖的驚艷回憶。

蔣萬安表示，市場老化是近年來客源流失的重要關鍵。他若當選市長，一定加速市場硬體更新的進度；並且在工程進行過程加強與既有攤商、管委會溝通，確保符合攤商需求，不但要美，更要實用。

蔣萬安表示，台北的市場攤位也可以是青年餐飲創業的選項。例如：華山市場合掌村壽司、西湖市場二樓吃吃喝喝MAISON GOURMANDE等，都已成為年輕人熱愛名店。未來我當市長，一定化被動為主動，提出優惠補助方案，結合市府其他創業輔導機制。