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澎湖副議長陳雙全不選縣長 兒子接棒選馬公議員

中央社／ 澎湖縣23日電

爭取國民黨澎湖縣長提名未果退黨的澎湖縣副議長陳雙全，宣布不會投入縣長選舉，將交棒給兒子陳毓仁參選馬公選區議員。

陳雙全昨天深夜在臉書指出，曾經承諾過澎湖鄉親，他退出中國國民黨，但不影響對地方服務的初心，外界傳聞以退黨參選，藉此來分裂國民黨，他鄭重宣布不會參與年底澎湖縣長選舉。

陳雙全指出，現在最重要是把選民託付的許多服務做好，其次是傳承經驗、提攜後進，讓更多澎湖的年輕人參與政治、熱心服務鄉親，為澎湖的政治帶來新格局、新氣象。

陳雙全確定不會投入年底選舉，並將交棒給自己的兒子陳毓仁投入馬公選區的議員選舉。

2022大選 澎湖縣選舉 陳雙全

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