鄭運鵬推出桃園青年政策 要做桃青遮雨棚

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天推出青年政策，提出包含桃青人力站單一窗口、做六領七及擴大補助缺才缺工產業等，符合條件最高一年可領新台幣8.5萬元，要當桃園青年的遮雨棚。

鄭運鵬上午出席民進黨桃園市黨部「運轉桃青大進化 民主前進挺18」記者會，他致詞表示，桃園市長鄭文燦發布桃青正好1.0政策，更首設青年事務局、三處青年創業基地，以及各產業類型創業基地，7年多來不但人口成長21萬人，青年平均投保薪資也成長20%。

鄭運鵬宣布將以「運轉桃青三招」升級政策。過去桃園已有人力媒合平台，媒合率近9成，現在進一步希望能做到一站式服務的單一窗口，整合局處資源，主動聯繫、輔導、追蹤，並協助弱勢、清寒家庭青年就業。

鄭運鵬指出，規劃在鄭文燦原先推行的「安薪讚」政策基礎上，就業獎勵金和僱用獎勵金各再加碼4000元，還會隨基本薪資浮動調整。同時也將證照讚升級為2.0版，未來只要拿到相關職業類別證照，甲級可領2萬1000元、乙級可領9000元。

鄭運鵬說，桃園是製造重鎮，也是世界的製造引擎，要補足缺才缺工的問題需要政府努力。未來只要僱用單位是桃園在地的缺工產業，就業青年不限戶籍地，只要穩定就業半年就可以領1萬5000元，之後每個月再加碼2500元，一年總共可領3萬。

鄭運鵬表示，綜合上述要件，未來桃園青年透過桃青人力站找工作，穩定就業半年可領2.5萬元；選擇桃園缺工企業穩定就業一年，可領補助金3萬元；考取甲、乙級證照，可領3萬元，加起來最高可領8.5萬元，除希望增加桃園青年就業意願，也減少桃園企業缺才缺工壓力。