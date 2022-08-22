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劉櫂豪批4年社會住宅掛零 饒慶鈴回應「配合中央推動」

中央社／ 台東縣22日電
民進黨台東縣長參選人、立委劉櫂豪。 圖／劉櫂豪辦公室提供
民進黨台東縣長參選人、立委劉櫂豪。 圖／劉櫂豪辦公室提供

民進黨台東縣長參選人劉櫂豪今天批縣長饒慶鈴，4年內推動社會住宅「掛零」；饒慶鈴回應，積極配合中央的社會住宅推動。

立法委員劉櫂豪今天在臉書（Facebook）貼文，「饒慶鈴4年社宅掛零 饒慶鈴不做換劉櫂豪來做」。

劉櫂豪說，台東是一個適合打拚、安居樂業的地方，但首要條件，住屋不該成為沉重負荷。他極力爭取到「中央土地、中央出資、中央興建」的只租不賣社會住宅，位於大同路、平等街口的「海濱好室」195戶，即將於9月份動工，另規畫中的「寶桑好室」98戶 （發包中，位於四維路、強國街口），共計293戶。

劉櫂豪表示，反觀饒慶鈴4年縣長任內，推動社會住宅掛零，不是對居住正義問題的輕忽，就是執行力出問題；既然「饒慶鈴4年不做，換劉櫂豪來做」，他會盤點台東公有土地，興建社會住宅，實現居住正義，造好新宜居城市，讓台東成為我們世世代代的好家園。

饒慶鈴透過台東縣政府新聞傳播科回應，台東縣府為配合中央陸續推出的「濱海好室」、「寶桑好室」等社會住宅政策，於規劃階段即積極參與勘選基地等作業，並將縣府持續輔導的「安居家園」相關經驗，提供全國社宅政策推動參考。

台東「濱海好室」社宅推動案，縣府不僅於建照請領等相關行政程序全力配合，亦將基地上既有的辦公廳舍遷建，同時預先準備配合變更都市計畫，先行提台東縣都市計畫委員會審議後，旋即報內政部都市計畫委員會審議核定，以利工程能順利如期開工。

縣府強調，房價高漲為全國普遍現象，期待中央可以提出更有效政策平抑物價、同時滿足民眾居住正義，台東縣政府也將視需求提出實際可行的住宅政策，共創台東幸福宜居環境。

2022大選 台東縣選舉 劉櫂豪 饒慶鈴 社會住宅

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