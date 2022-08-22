林飛帆任政策平台召集人 鄭運鵬力挺18歲公民權

鄭運鵬今天公布新的競選團隊人事，由黃世杰接任競選總幹事，並延攬林飛帆擔任政策平台召集人，他也呼籲，年底18歲公民權的憲法複決案大家能投下同意票，讓台灣民主再進化。

鄭運鵬上午前往民進黨桃園市黨部，出席「運轉桃青大進化 民主前進挺18」的記者會，並宣布由立法委員黃世杰擔任總幹事，民進黨副秘書長林飛帆擔任政策平台召集人。

鄭運鵬接受媒體聯訪表示，林飛帆在桃園已居住約兩年，先前就一直邀請他到桃園協助，但當時因中央黨部選務繁忙，直到他被徵召參選桃園市長後，第一時間就向中央黨部提出增加戰力，首選就是林飛帆。

鄭運鵬說，很高興團隊增加新戰力，林飛帆了解國政、國際、也了解桃園市的生活圈，希望下一階段的政策、對外說明及觀念，都可以帶到更國家層級、更國際的層級，不限於青年政策，他相信林飛帆的能力可以讓大家耳目一新。

林飛帆表示，桃園是六都中最年輕的都市，代表很多的就業機會，年輕世代在桃園的就業發展、社福保障、教育等議題，都是年輕爸媽和市民關注的政策，如何延續鄭文燦的政績，繼續讓桃園在下一個十年有更好的發展是刻不容緩的責任，未來會公布更多更完整的政策規劃。

黃世杰說，這8年來，他在桃園隊，見證桃園升格後迅速發展，桃園進步的腳步需要有人接續，他也誇讚鄭運鵬是會做事的人，能及時有創意地思考出各種解決市政問題的方法，未來由鄭運鵬擔任市長，相信不止能運轉桃園，還可以進一步大進化。

記者會也邀請來自桃園各行各業的青年代表出席，新屋高中學生會會長彭惠暄表示，高中生都很關心這次的公投，18歲已是台灣法律上的成年人，年輕人也從不缺席台灣的民主進程。

民進黨桃園市黨部主委張丞儀也邀請大家一起投下18歲公民權同意票，與青年站在一起，讓台灣民主邁向新里程碑。